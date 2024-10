Stellantis, tonfo col botto | Come i cinesi stanno seppellendo i vecchi costruttori

Crisi profonda per Stellantis, il gruppo automobilistico si aggrega alle grandi altre del mercato, che stanno mangiando la polvere dai cinesi.

Negli ultimi mesi il mercato automobilistico è cambiato e continuerà a cambiare nel corso dei prossimi anni. L’Unione Europea ha deciso che è il momenti di puntare in maniera esclusiva su quelli che sono i motori elettrici, lasciando da parte quelli termici che, fino ad oggi ci hanno fatto compagnia.

Ma a determinare la crisi che ha colpito il mercato automobilistico non ci hanno pensato solo le automobili elettriche, ma anche i prezzi in netto aumento che stanno rendendo difficile l’acquisto di nuovi modelli da parte degli automobilisti.

Una crisi che sta colpendo molto da vicino moltissimi dei grandi marchi del mercato automobilisti, ad iniziare dal gruppo Stellantis. Fiat, Alfa Romeo, Audi e molte altre, stanno guardando in faccia a quelle che sono le lacune di un mercato che sta mettendo tutti alle strette, con gli automobilisti che cercano di puntare quasi tutto sul risparmio economico.

Quindi, dopo Volkswagen, Mercedes e Aston Martin, anche Stellantis cade nella trappola del mercato con un taglio netto su quelle che sono le previsioni per i prossimi mesi. Un approccio conservatore che dovrebbe permettere di affrontare la crisi.

I cinesi fanno paura a tutti

La verità è che attualmente, in un mercato automobilistico che non trova la sua dimensione, i cinesi sembrano essere il vero grande nemico da affrontare. Cosa distingue le auto della Cina da tutte le altre? Sicuramente il prezzo estremamente basso a cui esse vengono vendute.

Questo è il motivo per cui alcuni grandi marchi hanno deciso di dare battaglia alle auto cinesi bloccandone l’arrivo all’interno dei paesi che temono e non poco, l’incidenza della Cina sul mercato delle nuove automobile. La concorrenza cinese crea quindi, una certa pressione sul mercato, non semplice da gestire.

Dalla Cina importanti pressioni

Le azioni Stellantis sono andate letteralmente in discesa con una perdita del 13% in pochissimo tempo, il crollo è stato del 40% in tutto l’arco dell’anno. Nonostante ciò non si perde l’ottimismo e ci si dice convinti che le azioni riprenderanno a salire in poco tempo.

Stellantis non è l’unica colpita dalla crisi, anche l’azienda di lusso inglese, Aston Martin ha visto un netto ribasso delle previsioni di vendita, scontrandosi anche lei con il mercato cinese in ascesa.