Steiner: “Mick Schumacher deve migliorare nel sorpasso”

Non è certo un mistero che le prestazioni di Mick Schumacher siano ben al di sotto di quelle mostrate fino ad ora dal compagno di squadra Kevin Magnussen

Il rampollo di Jan Magnussen, rientrato in Formula 1 dopo un anno di lontananza, è già andato a punti in 3 gare su 4, dando prova di velocità e accumulando 15 punti fondamentali per la Haas, laddove Mick Schumacher, con grande amarezza di Steiner, non è andato oltre l’undicesimo posto conquistato a Melbourne.

Durante il GP di Imola, il figlio d’arte tedesco si è reso protagonista di una prestazione ricolma di errori di guida, barcamenandosi fra testacoda e collisioni con i colleghi.

Secondo Gunther Steiner, Schumino starebbe pagando il prezzo del passaggio da una monoposto piuttosto lenta a una vettura nettamente più competitiva, e deve, perciò, abituarsi a correre e lottare per posizioni migliori, a gestire meglio la pressione e ad affinare la tecnica del sorpasso.

“Mick deve imparare a correre davanti. Ora corre a centro gruppo, in Formula 1 più sali più l’aria si fa rarefatta. Per lui avere una monoposto veloce con cui poter fare sorpassi è una novità. La scorsa stagione ha guidato soltanto dietro agli altri, raramente ha potuto attaccare”, ha dichiarato Gunther, senza mezzi termini, al quotidiano Die Welt.

Schumi Jr… in apprendistato

“Per lui è una novità poter utilizzare la vettura” – ha aggiunto Steiner – “in una manovra di sorpasso. La scorsa stagione eravamo sempre nelle ultime file e Mick Schumacher ha avuto poche opportunità di effettuare un sorpasso. Vuole migliorare ed è per questo che investe così tanto tempo.”

Effettivamente, durante la stagione di esordio, l’unica occasione di battagliare che il pilota tedesco della Haas ha avuto, è stata con il compagno di squadra Nikita Mazepin. Tuttavia, il lavoro che ha fatto la Haas sulle vetture del 2022 ha dato i propri frutti: la squadra attualmente combatte a centrocampo e ha la possibilità di arrivare a punti regolarmente.