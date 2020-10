Steiner: “La buona gara di Grosjean non mi influenzerà”

Steiner è sicuro che l’ottimo risultato ottenuto al GP Eifel da Grosjean non influenzerà sulla scelta della line up 2021

Il mercato piloti 2021 è uno dei temi più caldi nel paddock. In particolare, nelle ultime settimane, molti nomi sono stati associati al team americano. Sembrerebbe infatti che Steiner sia pronto ad una rivoluzione, sostituendo Grosjean e Magnussen con una nuova line-up. La coppia di piloti della Haas ha avuto diversi alti e bassi negli ultimi anni, ma nonostante ciò sono sempre stati rinnovati. Tuttavia, questa volta, il team principal è determinato ad apportare dei cambiamenti.

Nel GP Eifel, il pilota francese è riuscito a conquistare i suoi primi punti nel mondiale 2020, chiudendo la gara al nono posto. Steiner ha così fatto i complimenti alla squadra. Contento per il risultato ottenuto, ha commentato: “Ci avviciniamo di un punto all’Alfa Romeo. Per tutti è una bella sensazione che ci mantiene motivati. Penso che tutti abbiano fatto un buon lavoro durante il fine settimana”.

“NON POSSIAMO ESSERE EMOTIVI”

La buona prestazione al Nürburgring di Grosjean non farà cambiare idea a Steiner. Infatti, il team principal della Haas ha promesso che non si farà influenzare dagli ultimi risultati. Ai colleghi di Motorsport ha così dichiarato: “Non possiamo essere emotivi e cambiare decisione ad intermittenza passando di gara in gara. Come ho sempre detto, si tratta di una decisione a lungo termine, non a breve termine. Non voglio più cadere in quella trappola”.

“Rimango fermo su questo punto. Vogliamo valutare come la squadra può comportarsi, come pensiamo che il team si evolverà al meglio e con quali piloti per i prossimi due, tre o quattro anni”, ha così concluso.