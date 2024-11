Stati Uniti, una volta eletto presidente Trump non potrà più guidare per tutta la vita | La follia made in Usa

Presidente una volta, presidente per sempre. Negli Stati Uniti il primo uomo della Nazione lo resta a vita, sotto certi aspetti

La scorsa settimana si sono tenute le elezioni del prossimo Presidente degli Stato Uniti, che hanno decretato la vittoria di Donald Trump, al suo secondo mandato non consecutivo.

Il prossimo inquilino della Casa Bianca presterà giuramento il 20 gennaio 2025 e si insedierà alla Casa Bianca (di nuovo, nel caso di Trump) e tornerà quindi a guidare la Nazione più forte del mondo, ma a quanto riposta il sito spagnolo El Motor dovrà dire addio ad alcune sue abitudini: guidare sarà una di queste.

Secondo una regola che vige negli States, infatti, la persona che presiede gli Stati Uniti non può guidare un’auto: né durante il suo mandato, né dopo di esso. I presidenti e gli ex presidenti potranno viaggiare solo come passeggeri e al volante ci sarà sempre un agente addestrato alle manovre evasive.

Questo è lo stesso motivo per cui Joe Biden non tornerà alla guida della sua Chevrolet Corvette Stingray del 1967. Ed è lo stesso motivo per cui Barack Obama, George W. Bush o Bill Clinton non sono stati visti guidare. Il motivo? Hanno tutti la protezione dei servizi segreti degli Stati Uniti.

Ex Presidents Act, dipende tutto da questo documento

Dipende tutto da quello che viene chiamato Ex Presidents Act del 1958, che garantisce il diritto alla “protezione a vita fornita dai servizi segreti degli Stati Uniti”. Una delle norme di questo organismo è il divieto di mettersi al volante di un veicolo a motore.

Questa restrizione si estende anche a chiunque ricopra la vicepresidenza degli Stati Uniti. Per il presidente la restrizione si intende tuttavia a vita, mentre per la persona autorizzata ad agire per conto del presidente è valido fino a sei mesi dopo la fine del suo mandato.

Dove nasce la regola

Questo standard fu adottato nel 1963: dopo l’ assassinio di John F. Kennedy . Ecco perché Lyndon Johnson, il suo successore, fu l’ultimo presidente degli Stati Uniti a guidare su strade pubbliche nel 1964. La verità è che non è una legge, ma una norma . Nonostante ciò, viene rigorosamente applicato dai servizi segreti e da allora tutti i partiti vi hanno aderito.

Come buona regola, c’è un’eccezione . I leader possono richiedere una sospensione temporanea dalla guida, anche su alcune delle loro proprietà private. È così che Joe Biden si è messo al volante della sua Chevrolet Corvette insieme a Jay Leno, George W. Bush ha fatto lo stesso con un Ford F-250 Super Duty nel suo ranch in Texas e Ronald Reagan con una Jeep Scrambler.