Polizza rc auto, dimezza i costi con una telefonata | Basta chiedere di ritoccare questa clausola del contratto

Puoi finalmente ridurre i costi per quello che riguarda la polizza RC auto. Una sola telefonata per cambiare il parametro.

La polizza RC Auto è una delle spese fisse che ogni automobilista deve sostenere per poter utilizzare la propria vettura. Il codice della strada prevede che tutti coloro che vengono trovati con polizza scaduta, ovvero non valida, rischiano sanzioni particolarmente salate.

Quando ci si trova di fronte a una spesa obbligatoria, la prima cosa da fare è quella di cercare il modo per poter risparmiare anche solo qualche decina di euro. Probabilmente però per quello che riguarda l’assicurazione della propria automobile, ancora non si conoscono i meccanismi che determinano il prezzo.

In effetti, non sono pochi gli elementi che influiscono sul costo della nostra assicurazione. Innanzitutto l’attestato di rischio, tanto dell’automobile quanto liquidatore. Sappiamo bene che ogni automobilista si vede assegnata una determinata classe, che va a influire più o meno positivamente sul costo da pagare. Solo chi è nelle classi più alte, può godere di un pezzo più basso.

Ma ad oggi risparmiare potrebbe essere anche piuttosto semplice, sarà sufficiente effettuare una chiamata al proprio agente di fiducia. Ecco cosa occorre chiedere per riuscire ad ottenere lo sconto.

RC Auto e riduzione dei costi

Alcuni automobilisti commettono un errore veramente imperdonabile, ovvero quello di farsi abbassare il massimale, per poter pagare meno di assicurazione. Certamente questa è una scelta che va ad influire positivamente sul prezzo che paghiamo annualmente per la polizza RC Auto, ma purtroppo non ci offre la copertura che ci offrirebbe il massimale adatto alla propria vettura.

Se si richiede un taglio del massimale, nel caso in cui vi sia poi un sinistro, potremmo esservi un esborso economico da parte del dell’automobilista. Infatti la differenza tra il massimale e il danno effettivamente riportato dalla vettura con cui ci si è scontrati, dovrà essere pagato interamente dal guidatore.

Abbassare il costo della polizza senza rischiare nulla

Ci sarebbe invece un modo per poter abbassare il costo che paghiamo di RCA auto, senza discali di dover intaccare il proprio denaro in caso di incidenti. Semplicemente si tratta di far installare sulla propria automobile la scatola nera, che tanto sta facendo discutere. Non sono poche le compagnie assicurative che propongono un notevole sconto a tutti coloro che decidono di installarla sulla propria vettura.

Peccato che sono ancora in molti, però a credere che l’istallazione della scatola nera porta una perdita per quello che riguarda la propria privacy. La realtà è che permettere alle compagnie assicurative di raccogliere i dati durante tutta la valenza del proprio contratto, si potrebbe rivelare molto più conveniente di quello che si possa pensare, anche per quello che riguarda eventuali interventi sulla sicurezza stradale