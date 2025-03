Stangata sul parcheggio, il posto auto sotto casa NON è più tuo: da marzo la legge cambia tutto e arrivano le super-multe

Da marzo in poi arriva la stangata per tutti, ora il posto in parcheggio che era il tuo te lo tolgono con delle super multe.

Da marzo cambia tutto di nuovo, insomma le brutte notizie non sono finite per tutti gli automobilisti che si stanno ancora abituando al Nuovo Codice della Strada; da questo momento in poi, anche parcheggiare sotto casa sembra essere diventato un incubo.

Ci sono nuove regole stanno facendo discutere e non poco, migliaia di cittadini italiani che improvvisamente dovranno rivedere le loro abitudini anche per quello che riguarda il parcheggiare nei pressi della propria abitazione. Quello che si rischia sono delle sanzioni veramente molto importanti.

Probabilmente da sempre, gli automobilisti hanno considerato la possibilità di avere un posto auto davanti alla propria abitazione come un diritto che in alcun modo può essere alienato. Ma la nuova normativa sembra non perdonare nessuno.

Ecco allora quali saranno le novità a riguardo.

Multe salatissime e cambi di regolamento

Si moltiplicano con il passare dei giorni, le segnalazioni che arrivano in merito a quelli che sono gli automobilisti che vengono multati, sono tanti coloro che ancora non si spiegano come mai tutto sta cambiando in maniera veramente radicale. Ci sono dei provvedimenti introdotti di recente, che non lasciano alcun spazio alle interpretazioni e soprattutto agli errori. Tra le normative modificate in maniera netta, anche quelle che riguardano i parcheggi.

Le autorità competenti si sono espresse a riguardo, chiarendo una volta per tutte che, la misura introdotta tende a offrire una maggiore equità e correttezza per quello che riguarda l’assegnazione corretta degli spazi pubblici. Ma il parcheggio garantito era qualcosa a cui in pochi vogliono rinunciare e le nuove decisioni stanno creando non poche preoccupazioni, che portano alla valutazioni di possibilità differenti.

La verità: riguarda i posti auto nei cortili condominiali

Alla base di questo cambiamento veramente radicale ci sarebbe una questione specifica, ovvero la gestione corretta di quelli che sono i posti auto nei cortili condominiali. La legge ci dice che questi spazi sono da considerarsi come dei beni comuni e non esiste condomino che può mandarne un utilizzo esclusivo, nonostante l’abitudine generale sia differente. A chiarire la questione ci pensa l’articolo 1117 del Codice Civile il quale stabilisce che il cortile condominiale è destinato all’uso di tutti i comproprietari.

A tal riguardo può agire l’assemblea dei condomini, andando a regolamentare l’uso del parcheggio con delle turba azioni, con le modalità di gestione che meglio ritiene opportune.ovviamente non sarà possibile utilizzare in maniera permanente uno dei posti all’interno dello spazio comune, salvo il caso in cui non ci sia il consenso di tutti i condomini. Chi occupa in maniera stabile un’area senza che ci sia stata una delibera unanime, potrebbe incorrere in sanzioni piuttosto pesanti. A tal proposito sono concordi cassazione giurisprudenza, il quale hanno sottolineato che questo principio è quello generale da seguire salvo diverse indicazioni.