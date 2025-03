Nuovi limiti di velocità, scatta la trappola per gli automobilisti in città: mettono i cartelli e tu non li vedi così ti multano doppio

Con i nuovi limiti di velocità ecco che scatta la trappola che colpisce tutti gli automobilisti, ora multano veramente tutti.

La novità di cui tutti parlano sono i nuovi limiti di velocità che sono stati introdotti dopo la riforma delle regole della strada. Servono delle strade, sia urbane che extraurbane che siano molto più sicure e che siano in grado di non mettere a rischio gli automobilisti.

Da questo bisogno è nata la riforma per quello che riguarda il Codice della Strada, con l’introduzione delle nuove regole e anche di nuovissime sanzioni, molto più salate. Tra le infrazioni su cui si sono poste le maggiori attenzioni c’è il superamento del limite di velocità.

Procedere a una velocità troppo sostenuta può essere oltremodo pericoloso, anche considerando la possibilità di perdere il controllo della propria vettura.

Il vero problema sorge nel momento in cui, i limiti di velocità in strada vengono cambiati in maniera attesa, senza nemmeno avvertire i cittadini, un problema non di poco conto, considerando le sanzioni che si rischiano.

Limite di velocità: adesso cambia veramente tutto

L’attenzione nei confronti di coloro che non rispettano le regole del codice della strada sono aumentate in maniera definitiva; modifiche che sono dovute soprattutto al gran numero di incidenti che ogni anno sono provocati proprio dalle velocità troppo elevate. Si chiede quindi di riuscire a portare l’automobilista a rispettare i limiti che ricordiamo essere, salvo diversa indicazione, 130 km/h in autostrada, 50 km/h sulle strade nei centri abitati.

Di recente però, sono stati introdotti altri limiti, non solo quelli ridotti per tutti coloro che sono neopatentati, ma anche per tutti gli altri automobilisti. Un cambiamento che si sta espandendo a macchia d’olio su tutto il territori italiano. Sono pochi gli automobilisti a saperlo, alcuni già hanno avanzato notevoli critiche a riguardo.

Cosa sapere dele nuove disposizioni

Per rendere le città e i centri abitati ancora più sicuri, sono molte le città che stanno implementando zone con limite di velocità a 30 km/h; un limite non poco criticato. La prima città ad introdurre tale limite sarebbe stata Bologna, seguita ora da Milano, Torino e altre città italiane. Un cambiamento veramente radicale per le nostre strade che sta però mettendo in difficoltà gli automobilisti.

Spesso il cambio del limite di velocità avviene senza alcuna comunicazione ai cittadini che si trovano a pagare multe molto più salate rispetto al passato, per via della modifica del Codice della Strada. Insomma, quello che si rischia sono multe fin troppo salate, gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica.