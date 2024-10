Spia gialla motore, metti in conto uno di questi guasti | Una roulette russa: se ti spetta il più caro perdi uno stipendio

La spia gialla del motore è un segnale che non va sottovalutato: nasconde spesso un problema più complesso e costoso da risolvere

La spia gialla del motore è un segnale che nessun automobilista vorrebbe vedere accendersi sul cruscotto. Questa spia, infatti, indica la presenza di un’anomalia nel sistema di gestione del motore e, sebbene possa sembrare un semplice avvertimento, nasconde spesso un problema più complesso e costoso da risolvere. La spia gialla del motore, spesso chiamata anche spia di “avaria motore” o “controllo motore“, è collegata a una centralina elettronica che monitora costantemente il funzionamento del motore. Quando si accende, significa che uno o più sensori hanno rilevato un malfunzionamento che potrebbe compromettere le prestazioni, l’efficienza o le emissioni del veicolo.

Le cause più comuni della spia gialla del motore

Le cause che possono far accendere la spia gialla del motore sono molteplici e possono variare da un semplice problema al sensore a guasti più gravi e costosi. Tra le cause più comuni troviamo:

Problemi al sensore: I sensori sono dispositivi elettronici che misurano diverse grandezze, come la temperatura del motore, la pressione del carburante, la quantità di ossigeno nei gas di scarico. Un malfunzionamento di uno di questi sensori può far accendere la spia.

Guasti al sistema di iniezione: Il sistema di iniezione è responsabile dell’erogazione del carburante al motore. Un’obstruzione degli iniettori, un problema alla pompa del carburante o un malfunzionamento della centralina possono causare l’accensione della spia.

Problemi al catalizzatore: Il catalizzatore ha il compito di ridurre le emissioni inquinanti. Un catalizzatore intasato o danneggiato può far accendere la spia.

Guasti alla sonda lambda: La sonda lambda misura la quantità di ossigeno nei gas di scarico e invia i dati alla centralina. Un malfunzionamento della sonda lambda può influire sulla miscela aria-carburante e causare l’accensione della spia.

Quando la riparazione costa uno stipendio

Molti dei componenti coinvolti nel sistema di gestione del motore sono costosi da sostituire, soprattutto nei veicoli di ultima generazione. Le riparazioni possono essere lunghe e laboriose, aumentando ulteriormente i costi, inoltre richiedono competenze specifiche e l’utilizzo di attrezzature diagnostiche sofisticate. È proprio in questo punto che la metafora della “roulette russa” diventa calzante. A seconda del componente guasto e della complessità dell’intervento, la riparazione della spia gialla del motore può comportare costi molto elevati. Sostituire un catalizzatore, ad esempio, può facilmente superare i mille euro, mentre un guasto alla centralina potrebbe richiedere una spesa ancora maggiore.