Spia cruscotto, attiva subito questa funzione in inverno: è come viaggiare su un’auto con la trazione integrale

L’ESP è un alleato prezioso per la sicurezza stradale. Dal 2011 l’ESP è obbligatorio su tutte le nuove auto vendute nell’Unione Europea

Il sistema ESP (Electronic Stability Program) è un alleato prezioso per la sicurezza alla guida. Grazie a una serie di sensori e a una centralina elettronica, monitora costantemente i parametri del veicolo e interviene attivamente per prevenire sbandate e perdite di controllo, soprattutto in condizioni critiche come curve strette, strade scivolose o frenate brusche. Immagina di affrontare una curva a velocità sostenuta su una strada bagnata. Se perdi aderenza e l’auto tende a sbandare, l’ESP interviene frenando la ruota interna alla curva e riducendo la potenza del motore. In questo modo, l’auto viene “tirata” verso l’interno della curva, ripristinando la stabilità. In pratica, l’ESP confronta costantemente la traiettoria effettiva del veicolo con quella desiderata, calcolata in base all’angolo di sterzo e all’accelerazione. Se rileva una discrepanza significativa, interviene frenando singolarmente le ruote o modulando la coppia del motore per riportare l’auto sulla traiettoria corretta.

Perché la spia ESP potrebbe accendersi?

L’ESP è un sistema di sicurezza fondamentale che può fare la differenza in situazioni critiche. Mantenere l’ESP in perfetto stato di funzionamento è essenziale per garantire la massima sicurezza alla guida. Se la spia ESP si accende, non sottovalutare il problema e rivolgiti subito a un professionista. Tieni presente che la spia ESP sul cruscotto lampeggia brevemente quando il sistema è attivo per stabilizzare il veicolo. Se invece la spia rimane accesa in modo fisso, potrebbe indicare un problema al sistema. Le cause possono essere molteplici. Sensori di velocità delle ruote, di angolo di sterzo o di accelerazione guasti possono compromettere il corretto funzionamento dell’ESP oppure il problema potrebbe riguardare la centralina elettronica che gestisce il sistema e potrebbe presentare dei guasti.

E’ possibile disattivare l’ESP?

Disattivare l’ESP, anche se possibile su alcuni modelli, è altamente sconsigliato soprattutto nella stagione delle piogge dove la stabilità del veicolo é compromessa a causa della condizione dei fondi stradali. In realtà questo sistema è stato progettato per migliorare la sicurezza e dovrebbe essere sempre attivo. Il consiglio per mantenere l’efficienza dell’ESP é controllare periodicamente lo stato dei pneumatici, assicurandosi che siano gonfiati alla pressione corretta e che il battistrada sia in buone condizioni. Malfunzionamenti al sistema ABS o ai freni in generale possono influire sull’efficacia dell’ESP. Anche con l’ESP attivo, è fondamentale adottare una guida prudente, soprattutto in condizioni climatiche avverse o su strade scivolose.