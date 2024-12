Patente, esame pratico da incubo per il nuovo errore allo Stop: fino a ieri chiudevano un occhio ma da ora ti bocciano al volo

L’esame pratico per prendere la patente può essere un incubo per tutti i futuri guidatori che faranno questo errore comune davanti allo Stop. Qualcuno chiudeva un occhio prima, ma adesso è bocciatura assicurata.

“Da un grande potere derivano grandi responsabilità”, diceva lo zio Ben a Peter Parker alias Spiderman, ed è vero, ma questo mantra di vita non vale soltanto per gli eroi della Marvel, ma anche per tutti noi “babbani”, per citare Harry Potter.

Prendere la patente è una grande concessione che lo Stato fornisce ai suoi cittadini, ma non è assolutamente una pratica dovuta e tanto meno scontata. Se non si rispettano le norme del Codice della Strada, si torna a prendere i mezzi pubblici.

In ballo non c’è soltanto la propria vita ma anche quella delle persone che ci circondano, per questo motivo gli esaminatori sono diventati più severi. Se si commette questo errore allo Stop, dite addio alla vostra patente, in quanto la bocciatura è immediata.

Le pene più severe per chi guida un veicolo a motore

Chiunque guidi un veicolo a motore, che sia un’automobile, una motocicletta o un monopattino, per citarne qualcuno, deve seguire le regole introdotte dal Codice della Strada, per poter evitare sinistri o infrazioni ai danni propri o di altre persone. Non solo per questi veicoli, ma su strada tutti dobbiamo rispettare le regole stradali, sia che camminiamo a piedi sia che siamo in bicicletta. Se fossimo tutti più diligenti, probabilmente non si verificherebbero tanti sinistri come negli ultimi tempi.

Per questo motivo, il governo ha reso ancora più severe le pene, per chi non rispetta la legge. Dal 14 dicembre, il nuovo Codice della Strada entrerà ufficialmente in vigore e da quel momento, saranno in molti che dovranno rivedere le proprie abitudini di guida, se non vorranno dire addio alla patente.

Esame pratico da incubo per qualche futuro automobilista

Il discorso del paragrafo precedente riguarda chi la patente l’ha già presa, quello di cui parleremo adesso invece, riguarda chi ancora deve prenderla. Sappiamo tutti quanti benissimo, quanto sia difficile sostenere l’esame di scuola guida, sia teorico che pratico. C’è un motivo ovviamente se non è semplice, perché da quell’esito dipenderà il futuro di molte persone, se il guidatore non saprà applicare le regole su strada.

Detto ciò, come rivelano degli insegnanti di scuola guida sui social, uno degli errori più frequenti, commessi dagli allievi che ne determinano la bocciatura durante l’esame di pratica è quello di non fermarsi al segnale di Stop. C’è chi non si ferma proprio, chi rallenta, controlla l’altra corsia e si immette ugualmente e chi ancora si ferma ma riparte subito, senza aver contato i 3 secondi canonici. La procedura corretta, quindi, è fermarsi, anche se non arriva nessuno, contare 3 secondi, verificare se arriva qualcuno e poi ripartire.