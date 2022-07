Speranze Ferrari: in Ungheria possibile una doppietta?

La Ferrari si prepara alla prossima sfida in Ungheria e avverte la Red Bull

La tristezza per come sono andate le cose lo scorso weekend in Francia è tanta, ma, in Formula 1, non c’è tempo per lasciarsi andare al rammarico e ai rimpianti. Con una monoposto così competitiva, è già tempo di guardare avanti e puntare dritti al prossimo obiettivo. Lo sa benissimo Binotto, che, mandato giù il boccone amaro servito a Le Castellet, è pronto a rimboccarsi le maniche per l’Ungheria, altra terra di possibili conquiste rosse.

Parlando alla stampa, il Team Principal Ferrari non ha infatti nascosto i sogni di gloria della sua squadra, che, potendosi servire di un’ottimale gestione delle gomme, punta alla doppietta in terra magiara.

Speranze Ferrari: si punta all’1-2

Dopo la doccia fredda al Paul Ricard, soprattutto a seguito delle due vittorie consecutive ottenute prima del GP di Francia, il team di Maranello è chiamato a rialzarsi. La prima possibilità di riscatto è proprio l’Ungheria, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Su questa pista, Binotto crede di poter vedere una Ferrari molto competitiva, visto il passo fino a ora mostrato: “È stato un buon fine settimana in termini di ritmo e la macchina si è dimostrata molto competitiva. Penso che anche la gara di Carlos lo abbia dimostrato“, ha dichiarato Binotto ai media, tra cui RacingNews365.com, parlando dello scorso GP.

“Charles ha ottenuto la pole. Era in testa alla gara. Penso che avessimo un vantaggio sulla Red Bull in termini di degrado delle gomme al 15° giro, e poi Max si è dovuto fermare. Avremmo potuto prolungare lo stint e lo stavamo estendendo, guardando al momento in cui Max si è fermato quando stava iniziando a soffrire il degrado delle gomme. Charles guadagnava due o tre decimi al giro su di lui, dimostrando ancora una volta che la nostra monoposto è eccezionale e gentile con la gestione degli pneumatici“, ha proseguito.

Binotto fiducioso: “In Ungheria, puntiamo alla doppietta”

Sebbene il weekend del GP di Francia non sia andato come previsto, Binotto non ha dubbi sulla competitività del proprio mezzo, convinto che la Rossa abbia tutte le carte in regola per puntare a una doppietta a Budapest: “Penso che usciamo da qui, Le Castellet, con piena fiducia nel nostro pacchetto, nelle capacità dei nostri piloti e nella nostra velocità. Per fortuna tra una settimana, abbiamo l’Ungheria. Per noi è importante voltare pagina, guardare avanti. L’Ungheria sarà di nuovo molto calda e si tratterà di nuovo di gestione delle gomme, degrado e surriscaldamento delle gomme, molto simile a Le Castellet. Dirò che ci sono molti motivi per sorridere ed essere positivi, perché il nostro obiettivo in Ungheria non dovrebbe essere la vittoria, ma l’1-2“, ha poi concluso il TP Ferrari.