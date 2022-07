Le parole forti di Horner: “con la Ferrari niente str*****”

Christian Horner ammette che la battaglia con la Ferrari è più sportiva rispetto a quella con la Mercedes, senza mancare di parole forti

Christian Horner, il capo della Red Bull, sottolinea che sta amando di più la battaglia con la Ferrari rispetto a quella con la Mercedes. Questo per un motivo ben preciso: non c’è la politica di mezzo. Della stessa opinione è anche Helmut Marko, che infatti riferisce come questa stagione la battaglia sia solo in pista. Horner non lascia spazio ad indiscrezioni e confessa con parole forti, tipiche del suo spirito: “non c’è politica e quindi niente str*****!”.

Il capo della Red Bull è grato di avere la Ferrari come rivale al posto della Mercedes. Confessa Horner riguardo l’ultima gara: “È stata una gara solo riguardo a quello che succede in pista. Non c’è stata molta politica e m**** con quello che è successo in gara“, ha commentato Horner nelle dichiarazioni ad Autosport.

TOTO WOLFF PROMETTEREBBE COSE ILLEGALI?

Altre parole forti da parte di Horner, ma con meno indiscrezioni, anche riguardo al lavoro che la Mercedes apporterà alle sue vetture. “Hanno fatto affermazioni prima del fine settimana [in Francia, ndr], ma Max è stato in grado di controllarle abbastanza facilmente”, ha aggiunto il capo della Red Bull, che scherza sul fatto che la squadra tedesca dovrà prendere tempo da qualsiasi parte se vuole migliorare la sua auto.

“Ho sentito Toto dire che lavoreranno durante la pausa estiva per migliorare l’auto. Ovviamente sarebbe illegale”, ha detto. “C’è rispetto tra le due squadre. Ci confrontiamo faccia a faccia in ogni gara e c’è un autentico rispetto tra piloti e team che è una buona cosa”, ha detto Horner per chiudere, rassicurando i tifosi.