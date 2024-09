Sostituire questo pulsante di una Bugatti Veyron gli sarebbe costato 11.000€ | Un meccanico prende il pezzo da una VW e risolve tutto con 10€

Oggi vi raccontiamo questo curioso caso che riguarda un proprietario di una Bugatti Veyron che deve ringraziare un meccanico, il quale gli ha fatto risparmiare ben 11.000 euro per un pezzo. Con 10 euro ha risolto tutto, prendendolo da una VW.

Quando hai la fortuna di poter acquistare un’auto di lusso, grazie al tuo reddito elevato, ci sono diverse cose da tenere in considerazione, in quanto dopo aver staccato l’assegno di parecchi zeri, ci sarà anche tutto il discorso mantenimento da tenere in considerazione.

Si passa dalla manutenzione all’assicurazione, insomma, sicuramente non pagherai come chi avrà un’utilitaria. Qui il discorso si fa molto più sottile in quanto, se parliamo di auto molto costosa è palese intuire come il conto in banca dell’acquirente gli permetterà di gestire tutto dormendo sogni tranquilli, chi invece ha una vita più o meno “normale” e ha voluto soltanto concedersi un “piccolo sfizio” (chiamiamolo così), dovrà valutare bene questi dettagli.

A ogni modo anche al proprietario della Bugatti Veyron ha fatto piacere risparmiare, pur essendo un uomo facoltoso. Grazie a un meccanico esemplare, quel pezzo l’ha pagato pochi spicci rispetto agli 11.000 euro prospettati dalla casa madre.

Il caso della Bugatti Veyron

Per chi non la conoscesse, la Bugatti Veyron è un’auto sportiva ad alte prestazioni, prodotta dalla nota casa automobilistica francese dal 2005 al 2015 ed è famosa per essere una delle vetture più costose al mondo durante tutti gli anni di produzione. Inoltre è la “4 ruote” più sognata di sempre, essendo una delle più veloci mai costruite prima, parliamo di una velocità massima di 408,47 km/h.

In merito al caso in questione, il ricco proprietario di questa straordinaria auto sportiva, come raccontato da motorpasion.com.mx, ha notato che il pulsante che serviva a regolare gli specchietti retrovisori non funzionava più, motivo per cui si rivolse alla casa madre della Bugatti, dove fece una scioccate scoperta. Dovendo cambiare anche il motore elettrico, a detta loro, per poter inserire un nuovo pulsante, lo sfortunato proprietario avrebbe dovuto pagare circa 11.000 euro.

La risoluzione in pochi giorni

Come reagireste se vi dicessero che un pezzo della vostra super lussuosa Bugatti Veyron, costasse circa 11.000 euro? Probabilmente non molto bene ed è così che ha vissuto il proprietario dell’auto in questione di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Come già descritto, dopo aver appurato del conto finale che avrebbe dovuto pagare, il guidatore si è rivolto a un’officina la quale collabora anche con la Formula 1, con la quale ha collaborato spesso.

Dopo qualche giorno, ha scoperto così con suo grande stupore che il problema gli era stato risolto a una cifra irrisoria, circa 10 euro del pezzo e la manodopera del meccanico, il quale aveva semplicemente sostituito il pulsante della sua Veyron con quello di una Volkswagen Transporter, accessorio praticamente identico all’auto di lusso.