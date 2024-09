Autostrada, se ancora non hai capito che devi mantenere sempre la corsia libera più a destra ora ci pensa una nuova tecnologia

Per tutti coloro che quando guidano in autostrada rimangono in maniera permanente sulla corsia di sinistra, senza ricordarsi di tornare in quella centra, da oggi la tecnologia vi metterà tutti quanti in riga.

Una volta presa la patente a scuola guida, bisogna essere consci dal fatto che le regole apprese non bisognerebbe mai dimenticarle, anzi, occorrerebbe sempre restare aggiornati, qualora nel corso degli anni il Codice della Strada dovesse subire improvvise modifiche.

Inoltre va fatta sempre una netta distinzione tra la guida in strade urbane e su autostrada, in quanto le regole sono diverse, dai limiti di velocità alle corsie da tenere, al divieto di svolte e così via. Si sentono spesso nei vari fatti di cronaca, incidenti molto violenti proprio per queste inadempienze.

Tra le varie irregolarità che i guidatori commettono, c’è sicuramente l’utilizzo improprio della corsia di sinistra, il cui scopo è quello di permettere soltanto il sorpasso e il rientro nella corsia centrale o di destra. Per tutti coloro che dimenticano questo passaggio fondamentale, ci pensa una nuova tecnologia a risolvere il problema.

Il problema della guida in autostrada

Come dicevamo, dal guidare in città al guidare in autostrada, sono molte le regole che cambiano di cui dobbiamo tenere in considerazione. Sicuramente i diversi limiti di velocità, infatti in autostrada il ritmo da tenere è molto più sostenuto di quello previsto per quando ci rechiamo al lavoro o a fare la spesa nella nostra città di residenza. Inoltre le cosiddette “svolte a U”, non sono permesse, così come fare la retromarcia e così via.

Inoltre, così com’è vietato circolare sulla corsia di emergenza sperando di poter eludere il traffico, non bisognerebbe neanche procedere sulla corsia di sinistra oltre il necessario. Questa porzione di strada infatti, è destinata soltanto al momento del sorpasso e al rientro nella corsia di circolazione. Molti invece, per dimenticanza o per convinzione, circolano per tutta la durata del loro viaggio in questa corsia, creando code e pericoli inutili, in quanto impediscono agli altri guidatori di effettuare il sorpasso.

La soluzione grazie alla Nissan

In autostrada, sono molti gli automobilisti che hanno dimenticato le regole fondamentale spiegate a scuola guida, tra cui quella inerente alla marcia sulla corsia di sinistra. Questa dovrebbe essere utilizzata soltanto nel momento del sorpasso e del rientro nella corsia centrale. Molti però, si dimenticano (diamo il beneficio del dubbio a tutti) di ritornare nella corretta porzione di strada adibita alla marcia.

Per questo motivo, in soccorso dei guidatori sbadati arriva la tecnologia che la Nissan sta implementando nelle sue nuove autovetture. Sfruttando la tecnologia di assistenza alla guida ProPilot 2.1, quest’ultima fornirà un avviso nel quadro strumenti, che ricorderà all’autista di rientrare nella corsia centrale o di destra, lasciando libera quella di sinistra. Ovviamente per tutti coloro che pensano di poterne fare a meno, potranno disattivare questo utile promemoria.