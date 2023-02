Sorpresa alla presentazione Alpine: un’ex stella del calcio entra nel team

A Londra il team francese presenta un nuovo volto Alpine: una famosissima icona del calcio francese, vincitore del Pallone d’oro

La nuova monoposto del team di Enstone è stata presentata ieri sera con un grande evento tenutosi a Londra, alla presenza di ospiti internazionali. La A523 avrà il compito di assicurare al team Alpine, come minimo, il quarto posto in classifica, così come affermato dall’amministratore delegato Laurent Rossi. Un evento, quello di ieri, pieno di sorprese. Durante il quale, oltre ad essere stata presentata la nuova line-up tutta francese, è stato annunciato per la prima volta il nuovo Brand Ambassador della scuderia Alpine: la pluripremiata stella del calcio francese Zinedine Zidane.

ROSSI: “L’ALPINE SARA’ ISPIRATA DA ZIDANE”

Molte sono le aspettative per questa nuova stagione di Formula 1, dove il team Alpine cercherà quantomeno di difendere lo scorso posizionamento nella classifica costruttori. Ad avere questo compito saranno Esteban Ocon, ormai di casa nel team, e il nuovo arrivato Pierre Gasly, in cerca di nuovi orizzonti dopo la sua esperienza nella famiglia Red Bull. Ma a rappresentare la sorpresa più grande è stata la presentazione dell’ex allenatore del Real Madrid Zidane come nuovo portavoce del brand.

L’ex calciatore ha vinto la Coppa del Mondo FIFA 1998, anno in cui fu anche insignito del Pallone d’oro. “Ho visto grandi cose e sono davvero felice di far parte del team Alpine.” ha affermato Zidane. “Ho avuto l’opportunità di incontrare Laurent [Rossi], Davide [Brivio] e il team durante un Gran Premio. Abbiamo avuto un ottimo scambio di vedute e abbiamo condiviso molto“. Rossi ha elogiato la mentalità vincente di Zidane, insieme alla sua determinazione. Convinto che queste qualità possano ispirare la squadra a puntare sempre più in alto.