Sorpasso, da ora se te ne vedono fare uno così scalano subito 300€ dal tuo conto corrente

Stangata in arriva per chi compie un determinato tipo di sorpasso: scattano addirittura 300€ di multa. Ciò che bisogna sapere.

Sta tutto in articolo 148 del Codice della Strada. Ma imparandolo a memoria e applicandolo alla lettera su strada non si è esenti da una multa. In certi casi pesanti, in un uno addirittura da 300€ di multa per direttissima. Meglio stare molto attenti.

Partiamo dalla base per trovare l’altezza della situazione. Il sorpasso è una manovra, da fare con tutta la concentrazione di questo mondo, da fare dopo essere certi di una visibilità sia ottimale, che chi precede non voglia a propria volta effettuare un sorpasso e che il tratto di strada sia libero.

Per tutto il resto, articolo 148 del Codice della Strada alla mano, dobbiamo stare attenti a tutte quelle situazioni rischiose per la sicurezza dei passeggeri delle vetture. Quali sono questi divieti? Alcuni scontati, altri non tutti ne sono a conoscenza.

Dal divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi a chi sta effettuando il sorpasso stesso: attenzione soprattutto ai passaggi a livello senza barriere, inoltre è bene ricordare che non si può superare a destra, tranne rare eccezioni.

L’eccezione che conferma la regola

Non si può effettuare un sorpasso di un sorpasso. Vero, ma fino a un certo punto. C’è una casistica da tener presente: in caso di una strada a più corsie per ogni senso di marcia, a patto che il superamento di un altro veicolo venga fatto in maniera corretta.

Due invece le eccezioni per quanto riguarda il sorpasso a destra: quando abbiamo segnalato con la freccia, di avere intenzione di svoltare a sinistra oppure di fermarsi a sinistra in una strada a senso unico, oppure quando di tratta di un tram che non circola su una corsia riservata, per tutti gli altri casi sono dolori.

Multe salate e decurtazioni di punti patenti

Le sanzioni per aver infranto il divieto di sorpasso sono salate: superare senza prendere le dovute precauzione si rischia una mukta che parte da 80 euro per arrivare a oltre 300€. Idem per chi sorpassa senza rientrare: stessa sanzione, cambiano i punti patenti decurtati, nel primo caso 3 mentre nel secondo 5. Ma non è tutto.

Casi in cui si sorpassa a destra un tram in assenza della banchina alla fermata per i pedoni, si può arrivare a una sanzione fino a 646 euro, che praticamente raddoppia nel suo massimale nel caso in cui si sorpassa un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 t laddove è vietato. Oltre gli occhi aperti è meglio usare la testa.