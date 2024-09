“Sono stato io a danneggiarti la macchina, chiamami a questo numero” | Se leggi questo biglietto avverti la polizia

Se trovate sulla vostra auto un biglietto nel quale vi viene chiesto di contattare un determinato numero, ammettendo di essere il responsabile del danno alla vostra macchina, allora chiamate subito la polizia.

I delinquenti stanno rendendo i cittadini sospettosi sempre di più e giorno dopo giorno li portano a non credere più alla buona fede del prossimo. Per colpa di questi soggetti, se qualcuno chiede aiuto le persone lo guardano con diffidenza.

I fatti di cronaca su questo frangente sono talmente tanti ogni giorno che iniziamo a non sapere più di preciso come fare a vivere in questo mondo. Inoltre, le truffe che mettono a segno sono sempre più sofisticate e non solo anziani ma anche i giovani ci cascano, da quanto sono precise in ogni dettaglio.

La nuova truffa che sta circolando attualmente riguarda quello che in passato veniva considerato un atto di cortesia. Qualcuno ti danneggia la macchina in maniera accidentale e così di solito veniva lasciato un foglietto sul parabrezza con i recapiti da comunicare alla propria assicurazione. Oggi giorno anche questa azione è diventata una possibile frode, se vi capita, chiamate la polizia.

Una procedura di educazione

Diversi decenni fa, quando esisteva ancora la galanteria e il rispetto tra gli esseri umani era pratica comune lasciare (non sempre ovviamente si trovavano persone leali) un biglietto sotto il tergicristallo, nel quale veniva inserito il nome e il numero di telefono della persona che accidentalmente tamponava l’auto in sosta. Anche perché senza questi dati, i danni sarebbero stati tutti a vostro carico.

Un risarcimento potevate ottenerlo qualora aveste attivato nella vostra polizza assicurativa, i danni vandalici, ma non sempre potevate ottenere un risarcimento completo. Per questo motivo quel bigliettino sarebbe stata la vostra salvezza, ma purtroppo oggi giorno bisogna anche aver timore di quelle poche righe scritte a penna. Ecco in che cosa consiste la truffa del momento.

La truffa del biglietto

Negli ultimi tempi sta girando una truffa che sta mietendo molte vittime, in quanto chiunque potrebbe cascarci purtroppo. In pratica, vi trovate la vostra auto incidentata e sotto il tergicristallo un bigliettino che riporta la nota: “Sono stato io a danneggiarti la macchina, chiamami a questo numero”. La povera vittima chiamerà anche risollevata, sapendo di non dover pagare di tasca propria il danno.

Una volta contattato il numero una persona vi inviterà ad attendere la chiamata dal proprio assicuratore, il quale vi inoltrerà un sms con un link da cliccare, dove apparentemente dovrete inserire dei dati per poter avviare la procedura di rimborso ed è in questo momento che i malviventi avranno il pieno possesso del vostro telefono appropriandosi di password, codici e tutti i dati sensibili, svuotandovi il conto in pochi secondi. Se vi succede un fatto del genere, prima di contattare il numero segnato, chiamate la polizia e non aprite mai link esterni.