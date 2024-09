La polizia avverte categorica: “queste 5 imprudenze ti possono costare la vita” | Non si contano più le volte che le hai fatte

La Polizia Stradale lancia un allarme: alcune abitudini al volante, apparentemente innocue, possono avere conseguenze drammatiche

Guidare è un privilegio, ma anche una grande responsabilità. Rispettare le regole del codice della strada e guidare con prudenza è un dovere civico. La strada non è un circuito, ma un luogo in cui convivono persone diverse. Per questo è necessaria la massima attenzione per rendere le nostre strade più sicure.

Le conseguenze di un incidente stradale possono essere devastanti, sia per chi lo provoca che per le vittime. Chi commette infrazioni stradali rischia non solo una salata multa, ma anche la sospensione della patente e, nei casi più gravi, il reato di omicidio stradale.

Ignorare la segnaletica prioritaria è uno dei maggiori fattori di rischio incidente. Dalla classica precedenza, alle strisce continue, passando per i semafori rossi, ogni segnale stradale indica un preciso ordine di passaggio. Disattendere queste indicazioni equivale a giocare d’azzardo con la propria vita e con quella degli altri. Un impatto frontale, anche a velocità moderata, può avere conseguenze devastanti.

La velocità è uno dei principali fattori di rischio sulla strada. Guidare oltre i limiti consentiti riduce drasticamente il tempo di reazione in caso di pericolo, aumentando esponenzialmente le probabilità di un incidente. Ma non è solo questo: raddoppiando la velocità, l’energia cinetica quadruplica, rendendo un impatto molto più violento.

Gli altri tre errori fatali

Mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che precede è fondamentale per evitare tamponamenti, soprattutto in caso di frenate improvvise. Una regola pratica è quella dei due secondi: immagina di essere il secondo veicolo di una fila e di passare davanti a un punto fisso (ad esempio un cartello). Quando la parte anteriore del tuo veicolo raggiunge quel punto, inizia a contare fino a due. Se entro quei due secondi hai superato il punto fisso, la distanza è insufficiente.

La manovra di inversione in corrispondenza di curve, dossi, attraversamenti pedonali o in presenza di linee continue è un errore gravissimo. In queste situazioni, la visibilità è limitata e il rischio di incontrare un veicolo proveniente dalla direzione opposta è molto alto.

Anche il sorpasso è una manovra che deve essere effettuata in condizioni di sicurezza e solo quando è consentito dal codice della strada. Sorpassare su una strada a doppia linea continua, su un ponte o in una galleria è vietato. Ricorda: il sorpasso è un’operazione rischiosa che va eseguita con la massima attenzione.