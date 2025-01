Sistemi di ritenuta per bambini: non agganciarsi mai a questo sedile | È il più pericoloso del tuo veicolo

Scegliere il sedile giusto dove agganciare il sistema di ritenuta per i bambini, è importante per un viaggio che sia sempre sicuro.

Viaggiare in auto con dei bambini richiede una certa attenzione. Ogni genitore ha a cuore la sicurezza dei suoi piccoli e mette in atto tutti i comportamenti necessari affinchè essi possano muoversi in macchina con estrema sicurezza. A riguardo, oltre ai crash test, si esprime anche il Codice della Strada, il quale presenta regole specifiche a riguardo.

I bambini nel rispetto di altezza ed età, devono viaggiare seduti sul seggiolino auto per poter restare al sicuro anche nel caso in cui ci siano degli incidenti.

I negozi specializzai offrono un gran numero di prodotti, tutti estremamente efficienti per quello che riguarda il viaggio in auto dei più piccoli. Alcuni seggiolini presentano caratteristiche differenti dagli altri, ci sono quelli che è possibile girare, i reclinabili, quelli adatti dai zero anni e quelli che invece sono per i bambini più grandi.

Quello che però, in pochi sanno è che se si posiziona il sistema di ritenuta dei bambini in uno specifico posto, si espongono a rischi maggiori.

Sistemi di ritenuta bambini: la sicurezza al primo posto

Quando si viaggia con dei bambini la sicurezza è l’elemento su cui occorre porre maggiore attenzione. Per questo motivo è importante scegliere un sistema di ritenuta che sia effettivamente di elevata qualità e che rispondano a quelle che sono le regolamentazioni che riguardano il trasporto dei più piccoli in auto. Ovviamente si tratta di qualcosa che riguarda sia l’aspetto normativo, quanto quello morale.

Negli ultimi anni la produzione di seggiolini auto si è implementando portando sul mercato prodotti di qualità veramente molte elevati, ognuno dei quali in grado di soddisfare le esigenze dei genitori e dei più piccoli.

Cosa ci dicono gli studi a riguardo

Un recente studio che arriva dalla Spagna, indica come ben il 30% dei bambini viaggia in una posizione che non sembra essere la più sicura. I numeri in riferimento ai sinistri, i bambini che maggiormente restano feriti sono quelli che hanno il seggiolino dietro al sedile del guidatore.

Il posto più sicuro per i piccoli è quello dietro al passeggero, dove, in caso di incidente sarebbe più semplice intervenire in caso di sinistro. Quindi il più piccolo dovrebbe essere seduto proprio in questa posizione, l’altro bambino dovrebbe essere seduto nel centro. Precauzioni che rendono molto più sicuro il viaggio con i piccoli.