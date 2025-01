Bollo auto e multe: alt non pagarli, è appena iniziata la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali

Se avete in arretrato il pagamento del bollo auto e multe varie, fermatevi, perché potrebbe essere già partita la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali.

La vita è diventata molto cara per via di tutti questi rincari che ormai ci sovrastano, per questo sono molti che cercano fortuna all’Estero, sperando di crearsi un futuro migliore, con tutti i pro e i contro che questa scelta porta.

Molti pensano che l’Italia sia lo Stato dove si pagano più tasse di tutti, in realtà non è così, in quanto ci sono altri Paesi dove se ne pagano molte più di noi. L’unica cosa che forse è differente è quella che gli stipendi sono bilanciati al carovita, rendendo tutto quanto più equo.

A ogni modo, non è raro che i cittadini, purtroppo, restino indietro con i pagamenti. Per questo motivo, in molti saranno contenti di sapere che sono partite le rottamazioni di milioni di cartelle esattoriali. Quindi, attendete prima di pagare il bollo auto e le multe per cui siete in debito.

La rottamazione delle cartelle esattoriali

Prima di proseguire, è opportuno fare una premessa, in modo da poter portare tutti i lettori a capire il discorso che stiamo per fare. Dunque, nell’articolo sentirete parlare del termine, rottamazione-quinquies in merito alle cartelle esattoriali.

Per chi non sapesse il significato, vi riportiamo direttamente la definizione rilasciata dallo studiotributariogambino.it: “La Rottamazione-Quinques è una proposta che mira a ridurre gli oneri fiscali per i contribuenti, permettendo loro di saldare i debiti con il fisco in modo più agevole. In particolare, questa iniziativa consentirebbe di pagare solo la quota capitale del debito, eliminando gli interessi di mora e le sanzioni”.

Aggiornamenti in merito al pagamento del bollo auto e delle multe

Se avete il bollo auto e le multe in arretrato da pagare, attendete, perché potreste rientrare nella rottamazione delle cartelle esattoriali. Spieghiamoci meglio. Come rivelano da brocardi.it, si è tornati a parlare di rottamazione-quinquies per le cartelle esattoriali emesse dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Se questa sanatoria dovesse essere confermata, verrebbe applicata a tributi quali sanzioni amministrative, bollo auto e imposte locali.

Come rivelano dal sito: “Con la rottamazione delle cartelle, il debitore non è tenuto a pagare interessi e altri oneri a titolo di aggio. Tuttavia, permane comunque l’obbligo di pagare la sanzione: pertanto non vi sarà uno stralcio del debito…”. Quindi non saranno dovuti tutti i tributi con codice 5243 (maggiorazioni previste dalla legge di depenalizzazione 689/81), mentre saranno dovuti quelli con codice 5242 (sanzioni) e 5354 (spese di notifica del verbale).