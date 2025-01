Pneumatici, stai circolando su saponette ma ancora non lo sai: cambiali subito se noti questo indizio

Se sui tuoi pneumatici noti questi indizi, allora il consiglio che ti possiamo dare è quello di cambiarli subito se non vuoi rischiare.

Affinchè una vettura sia effettivamente in grado di circolare in strada offrendo la massima sicurezza in maniera assoluta, è indispensabile avere dei pneumatici che sia sempre perfetti, tanto nell’aspetto quanto nella funzionalità. Considerando il momento storico in cui molta attenzione si pone nei confronti della sicurezza stradale sembra semplice comprender quanto sia essenziale conoscere le caratteristiche che un pneumatico deve o non deve avere.

L’industria dei pneumatici ci offre moltissimi prodotti, di marchi e fattura differente, scegliere tra quelli che sono i migliori del mercato è veramente indispensabile.

Spesso per dimenticanza o semplicemente perchè si crede che i pneumatici siano ancora in buone condizioni non ci si pone il problema che possa essere effettivamente il momento di cambiare i pneumatici della propria vettura.

Ecco allora uno degli elementi su cui è importante porre attenzione, se non si vuole correre dei rischi al volante.

Pneumatici: la loro usura ti espone a rischi notevoli

Lo stesso codice della strada interviene per quello che riguarda l’usura dei pneumatici. Infatti occorre periodicamente controllare che effettivamente essi siano in buono stato per evitare di avere problemi nella gestione della vettura stessa. Quando il pneumatico è eccessivamente consumato, fare manovre con la vettura diventa quasi impossibile e per questo motivo è importante intervenire in modo tale che si ristabilisca la capacità della vettura di essere guidata nel massimo delle sue condizioni.

Nel momento in cui si viene fermati al posto di blocco, si rischia che, nel caso in cui si venga trovati con pneumatici non conformi alla normativa, si venga sanzionati duramente. Quindi procedere con il controllo periodico è molto più importante di quello che si possa credere, per questo motivo si predica attenzione.

I particolari da non sottovalutare

Innanzitutto è importante controllare il grado di usura del pneumatico. In questo caso specifico occorre quindi verificare che le scanalature presente sulle spalle della gomma siano ancora sufficientemente profonde. Ma questo non è sufficiente. Il pneumatico non deve essere spellicciato, perchè questo sarebbe segno di eccessiva usura degli stessi.

Infine, attenzione a quelle bolle che si vengono a creare sulla superficie. Esse sono in grado di rendere i pneumatici molto più inclini ad esplodere, per viaggi che non sono affatto in tutta sicurezza. La deformazione di verifica semplicemente perchè la struttura interna del pneumatico è danneggiata a tal punto da far passare l’aria dove non dovrebbe essere. Questo non fa altro che mettere in pericolo l’automobilista.