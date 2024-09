Si avvicina il cambio pneumatici: non cadere nella trappola dei gommisti | Smaschera subito questa frode

Attenzione ai gommisti furbetti, sono pronti a fregarti proprio adesso che si avvicina il cambio pneumatici. Puoi però difenderti in questo modo

Si sta avvicinando il momento del cambio pneumatici, sappiamo che in Italia dal 17 novembre è obbligatorio utilizzare per le automobili pneumatici invernali. Questi quindi andranno a sostituire quelli estivi, la guida molto più sicura durante i mesi freddi, quando la neve il ghiaccio potrebbero invadere le nostre strade.

I cari pneumatici invernali, rimarranno sulle nostre automobili fino ad aprile, quando la primavera inizierà a bussare alle porte. Ma come ogni singolo automobilista sa bene, purtroppo sono ancora tantissimi i furbetti che cercano di imbrogliare gli onesti automobilisti che vorrebbero solo cambiare i loro pneumatici per assolvere i loro obblighi.

Ad oggi possedere un’automobile vuol dire far fronte anche a una serie di possibilità negative, considerando che sono veramente tanti coloro che sono pronti a fregare l’automobilista di turno. Quindi se anche tu ti presti al cambio dei due pneumatici, probabilmente è il momento di chiarire la situazione.

Per evitare che questo cambio pneumatico, finisca per diventare un problema, probabilmente dovresti proprio sentire un esperto. Attenzione ai furbetti che ti remano contro continuamente.

La scelta del pneumatico più importante di quello che si possa pensare

Quando scegliamo un pneumatico, occorre prestare attenzione a una serie di elementi. Esso deve innanzitutto essere idoneo alla nostra vettura, sul libretto di circolazione è presente l’indicazione per quello che riguarda le dimensioni del pneumatico. Occorre poi considerare che il mercato ci offre un gran numero di modelli differenti, che possiamo identificare a seconda di quelle che sono le caratteristiche per la tenuta di strada, la durezza, e la suddivisione tra quattro stagioni, pneumatici invernali e pneumatici digestivi.

Nonostante i pneumatici quattro stagioni potrebbero sembrare più convenienti in assoluto, la verità è che essi non sempre possono essere utilizzati. Infatti gli esperti di automobilismo li sconsigliano tutti coloro che abitano in luoghi dove la neve e battente tutto l’inverno, questo perché non offrirebbero la sicurezza che si vuole dare scegliendo proprio i pneumatici invernali.

Attenzione alla trappola pneumatici vecchi venduti per nuovi

Particolari attenzione occorre prestare a pneumatici nei momenti in cui si acquistano nuovi. Occorre essere consapevoli che la data di produzione è essenziale nella scelta del pneumatico giusto. È importante scegliere un pneumatico che è uscito dalla casa produttrice non da molto tempo, in questo modo si potranno avere prestazioni piuttosto elevate per quello che riguarda la sicurezza stradale.

Solo un pneumatico che non è troppo datato, può assicurare un arresto efficace e una buona tenuta di strada. Considerando che essi dovranno agire su un terreno probabilmente scivoloso, si rivela una questione particolarmente importante. Purtroppo, chi vende i pneumatici potrebbe tendono a venderti quelli con una produzione ormai vecchia e questo potrebbe danneggiarti.