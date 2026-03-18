SF-26, si valutano test privati ad aprile: ecco la possibile location

Ferrari sfrutta la pausa di aprile: possibili test con la SF-26

La SF-26, dopo le prime due gare che hanno fornito risultati tutto sommato positivi, probabilmente scenderà in pista per dei test privati durante la pausa di aprile. Le vetture infatti, dopo due importanti podi, potrebbero sfruttare la cancellazione di Bahrain e Arabia Saudita, per scendere in pista e mettere in pratica gli aggiornamenti che vedremo a Miami.

Non emerge ancora nulla di ufficiale da parte della scuderia e si ipotizzano le location che potrebbero ospitare tali prove. C’è chi pensa al circuito di Fiorano e chi invece afferma che, con molta probabilità, il Cavallino Rampante, sceglierà proprio Monza per uno dei filming day. In ogni caso, quello che verrà messo in atto, sarà un importante pacchetto di aggiornamenti che condizionerà la seconda parte della stagione.

Ferrari è la seconda forza in griglia: gli aggiornamenti proveranno a raggiungere Mercedes

La Ferrari, con due importanti podi, è la seconda forza in griglia con 67 punti, a fronte dei 98 di Mercedes. Il pacchetto di aggiornamenti che vedremo a Miami sarà quindi un’importante possibilità per raggiungere gli avversari.

In queste prime due gare infatti, sebbene Mercedes si sia dimostrata nettamente superiore a tutti gli avversari, le SF-26, sono state le uniche vetture che le hanno tenuto testa. Infatti, Ferrari ha messo in pista una vettura equilibrata nonostante le polemiche legate al regolamento e alle partenze. Lo stesso George Russell, durante un’intervista, ha notato come le monoposto rosse fossero più veloci in curva. Fondamentale per la scuderia di Maranello sono e saranno i feedback dei due piloti, reduci da stagioni non del tutto positive. Il primo podio stagionale di Leclerc ed il primo in assoluto in rosso del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, fanno ben sperare. La vettura sembra pronta a lottare per la vetta ed i test privati potrebbero rappresentare un’importante svolta.