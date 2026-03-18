Così è stato celebrato Kimi Antonelli nel paddock

Kimi Antonelli celebrato nel paddock

Kimi Antonelli, pilota Mercedes, ha vinto per la prima volta un Gran Premio e molti personaggi del paddock l’hanno celebrato. Tantissimi festeggiamenti per il diciannovenne di Bologna, che ha vinto il Gran Premio di Cina lo scorso weekend, sul tracciato dello Shanghai International Circuit. Il pilota Mercedes partiva dalla pole position, dopo una qualifica che ha visto per un periodo il compagno di squadra, George Russell, in difficoltà.

A soli diciannove anni, è diventato il secondo pilota più giovane della storia di Formula 1. “Sono senza parole. A dire il vero, sto per piangere, ma ringrazio tantissimo la mia squadra perché mi ha aiutato a realizzare questo sogno“, ha dichiarato il pilota subito dopo la fine della gara. “Sono felicissimo. Ieri avevo detto che volevo davvero riportare l’Italia al vertice e oggi ci siamo riusciti”. “Anche se verso la fine ho avuto un piccolo attacco di panico con un calo di performance. Ma è stata comunque una bella gara”, ha concluso Antonelli.

Tutti festeggiano Kimi

Nel paddock non sono mancati i complimenti al pilota per il traguardo raggiunto. Sotto al post di Antonelli su Instagram, il campione del mondo in carica Lando Norris ha commentato: “Congratulazioni amico! Te lo meriti davvero”. Anche Max Verstappen ha tenuto a congratularsi con il giovane pilota: “È fantastico, ma ovviamente non sono sorpreso. Era prevedibile, e non sarà di certo l’ultima volta”.

Lo stesso compagno di squadra, George Russell, nell’intervista post-gara al parc fermé, ha dichiarato: “Innanzitutto tantissime congratulazioni a Kimi perché vincere la prima gara è sempre molto speciale. Ha guidato in modo davvero incredibile quest’anno e soprattutto in questo fine settimana”. Poi ha aggiunto: “Sono lieto di essere con lui sul podio, e anche con questo ragazzo qui [indica Hamilton]”.

Lewis Hamilton, ex pilota Mercedes e attuale pilota Ferrari, ha dichiarato ai microfoni di F1TV: “Per prima cosa devo fare le mie più sincere congratulazioni a Kimi. Sono felicissimo per te, amico, e sono onorato di poter condividere questo momento con lui”. “Ha preso il mio posto in questa grande squadra, quindi congratulazioni alla Mercedes. Al momento stanno davvero prendendo il largo”. “Abbiamo molto lavoro da fare per cercare di tenere il passo, ma mi sono divertito tantissimo”.

Tanti altri hanno poi commentato la vittoria di Antonelli. Uno fra questi Valtteri Bottas, che lo ha aiutato quando il giovane stava affrontando il suo primo anno in Formula 1 nel 2025. “Sono molto contento per lui. È bello vedere che ha fatto un ottimo weekend, ottime qualifiche, è rimasto calmo. E ovviamente mi prendo un grande merito per averlo aiutato” ha poi ironizzato con un sorriso malizioso.