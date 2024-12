Semaforo, non fermarti mai troppo vicino all’auto davanti a te | Questa è una delle situazioni più pericolose in strada ma nessuno lo sa

Un’accortezza che non tutti sanno: non fermarti mai troppo vicino all’auto davanti a te a un semaforo: rischi grosso.

Nel segno della sicurezza. Tutto ruota intorno a questa parola di cui ormai se ne fa uso e abuso. Ci si maschera a volte dietro la sicurezza stradale, stringendo la cinghia con norme restrittive che non piacciono a molti automobilisti.

In realtà la sicurezza stradale è quanto di più importante ci possa essere per debellare il fenomeno degli incidenti, che si stanno riducendo sì, ma a fronte di infrazioni che ora si pagano a caro prezzo, da cui inevitabili accorgimenti.

Nel momento in cui attraversiamo un punto della strada dove c’è un grande afflusso di traffico, l’ansia e lo stress diventano i peggiori nemici degli automobilisti di tutto il mondo. Il risultato di questo scenario è la fretta di uscire velocemente dall’ingorgo.

La mossa, quasi incondizionata, è quell’odiosa suonata di clacson fine a se stessa che molto spesso esaspera gli animi, e che fondamentalmente non serve a nulla se non a scaricare la nostra frustrazione. Meglio restare concentrati, usare l’intelligenza. E magari qualche accorgimento che ci aiuta a risolvere il problema, senza stressarci più del dovuto.

Situazioni imbarazzanti. Come uscirne

Quando guidi, il punto più pericoloso è un semaforo. Gli esperti della strada partono da questa base per trovare l’altezza della situazione. Quando ci si ferma in prossimità di un semaforo, è sempre cosa buona e giusta non attaccarsi all’auto che ti precede. Meglio mantenere un margine di sicurezza tale da permetterti delle manovre intelligenti.

Questione di visione periferica, guardando sempre gli specchietti per evitare che qualcuno ci superi, destando sorpresa con conseguente negaste date da gesti istintivi dannosi.

Niente smartphone

Già il nuovo codice della strada fortemente voluto da Matteo Salvini porta in dote norme restrittive pesantissime nei confronti degli automobilisti italiani, quindi evitare assolutamente l’utilizzo dello smartphone in prossimità di un semaforo rosso.

Oltre una multa da sciocchi, lo smartphone è un elemento di distrazione, anche solo per mandare un vocale: ci si espone a un rischio inutile. Last but not least, lo spauracchio del semaforo arancione con il suo dubbio amletico: passare o non passare? Questo il problema. Calma, niente inutili frenate dell’ultimo minuto, ricordiamoci il codice della strada: “al semaforo giallo non intermittente, il conducente deve fermarsi come se fosse rosso, a meno che all’accensione il veicolo non sia così vicino al semaforo da non potersi fermare in sicurezza”. Non è poi così complesso.