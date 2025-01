Autolavaggio, “non farlo mai alla tua macchina, te lo sconsiglio” | Il carrozziere è categorico, ti bruci migliaia di euro

Ecco cosa non si deve fare quando portiamo la nostra auto o veicolo all’autolavaggio: il consiglio del carrozziere unisce l’utile al dilettevole.

Lasciare l’auto parcheggiata ovunque, oggigiorno, è un rischio che va ben oltre il furto. La disattenzione da parte di un altro conducente può provocare graffi, ammaccature o urti che, nella peggiore delle ipotesi, costringono a recarsi in un carrozziere e verniciatore.

Ebbene sì, sono questi secondo gli ultimi report gli interventi più comuni. Focus sul paraurti, quello che tocchiamo quando prendiamo un’altra macchina durante il parcheggio e nonostante ormai la tecnologia ci viene in soccorso con la sua assistenza.

E che dire delle maledette colonne che puntualmente strusciamo quando entriamo in un parcheggio, magari, di un centro commerciale? Fretta e distrazione portano in dote danni alla nostra auto. Non solo. Una volta fatto il danno, ecco l’amletica domanda: ripararlo o non ripararlo? Questo il problema. Opinione comune tra i carrozzieri una scelta ben precisa.

I professionisti del settore concordano sul fatto che gli impatti frontali sono le riparazioni più costose, anche se a prima vista non sembrano gravi. Le auto di oggi sono tutte di plastica e tutto ritorna al suo posto, ma quando iniziamo a smontarle vediamo che molti pezzi sono rotti all’interno”.

Le riparazioni più costose

In questi scontri vengono distrutti alcuni degli elementi più costosi dei veicoli, come “sensori, fari allo xeno, paraurti, frontalini, radiatori e perfino parti meccaniche del motore. Che insieme alle numerose ore di lavoro e la verniciatura aumentano notevolmente l’importo della fattura.

Al di là degli incidenti con diversi gradi di considerazione, questi esperti concludono che in generale gli automobilisti non prestano attenzione alla carrozzeria. Naturalmente il potere d’acquisto è uno dei fattori che determinano il trattamento che diamo alla nostra auto. Esistono diversi tipi di elastici che vengono posizionati sul bordo delle porte per evitare di urtare o essere investiti dall’auto accanto a te, la soluzione di un carrozziere.

Autolavaggio, la trappola

Attenzione anche al modo in cui laviamo l’auto, in termini di manutenzione può incidere anche sullo stato di conservazione della carrozzeria. Sì, può sembrare strano ma i rulli di un autolavaggio sono tra i principali nemici della nostra carrozzeria. Graffiano completamente la nostra auto: per info chiedere a chi ha un’auto o un veicolo scuro: è tutto più evidente.

Questo problema riguarda sia i pennelli in setola che quelli in schiuma, che, sebbene siano meno abrasivi, alla fine vanno a influire sulla vernice, che diventa diventa opaca ed evidenzia maggiormente i micrograffi. Evitare questa usanza è cosa buona e giusta.