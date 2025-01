Segnaletica verticale dimenticata: se ti ricordi cosa significa sei un fenomeno | Solo 1 su 10 riconosce il cartello

In quanti di voi sanno cosa voglia dire questo cartello? Soltanto 1 su 10 se lo ricorda, alcuni la segnaletica verticale se la dimenticano.

Quando ci si iscrive a scuola guida, quello che tutti dovrebbero sapere è che i segnali studiati vanno memorizzati per tutta la vita. Almeno fino a quando decideranno di guidare o comunque ve lo concedono.

Non solo per il nuovo Codice della Strada, ma sono molteplici i motivi per cui un giorno potremmo non poter più guidare: si passa dalle infrazioni gravi ai problemi di salute, sia fisici che psichici. A ogni modo se tutto va per il verso giusto, i segnali e le regole generali da tenere su strada non bisogna più dimenticarli.

Per questo motivo, oggi vogliamo farvi un piccolo test. Chi di voi ricorda il significato di questo cartello? C’è da dire che soltanto 1 su 10 l’ha riconosciuto, in quanto purtroppo capita spesso che alcune regole della segnaletica verticale vengano dimenticate.

Bisogna sempre restare aggiornati sui segnali stradali

Come dicevamo quindi, è importante restare sempre aggiornati sui segnali stradali, sia del nostro Paese che di quelli per cui si andrà a fare visita. Molti di essi infatti sono uguali per tutti, alcuni possono cambiare soltanto nella grafica, ma alla fine il significato non cambia, mentre altri sono locali, motivo per cui dovrete conoscerli se pensate di guidare in uno Stato diverso dal vostro.

Ovviamente saranno molteplici le informazioni da reperire prima di recarvi in un altro Paese, come per esempio la guida a destra se andate in Inghilterra o il segnale per la corsia preferenziale in Francia, che permette il transito soltanto alle auto con due o più passeggeri, guidatore incluso.

Il significato di questo cartello

In quanti di voi si ricordano il significato di questo cartello? Badate bene che non tutti ricordano (purtroppo), il significato della segnaletica verticale e soltanto 1 su 10 se l’è ricordato. Dunque, questo inconfondibile segnale circolare bianco, con delle linee diagonali nere, indica la fine dei divieti.

Come riporta la Fondazione Mapfre: “Indica il luogo a partire dal quale cessano di avere applicazione tutti i divieti specifici indicati dai precedenti segnali di divieto di circolazione dei veicoli…”. Siamo curiosi di sapere, in quanti di voi se lo sono ricordato, prima di andare a leggere la soluzione? Se non avete alzato la mano a questa domanda, fareste meglio, per la vostra e altrui sicurezza, di riprendere il libro di scuola guida e andare a fare un piccolo ripasso dei segnali, non credete?