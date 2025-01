Assicurazione rc auto, il sistema legale per pagarla la metà lo hai già in casa | Passi dall’ultima classe di merito alla prima

Voi lo sapete qual è il sistema legale per pagare la metà dell’assicurazione RC Auto? La soluzione ce l’avete in casa e in molti non lo sanno.

Quando si acquista un’auto, i guidatori sono consapevoli del fatto che le spese non finiranno lì dal concessionario ma che praticamente pagheranno tutta la vita per poter mantenere quella 4 ruote tanto attesa.

Si passa ovviamente dall’assicurazione, alla benzina, al bollo, alla manutenzione e così via. Naturalmente, dov’è possibile, i cittadini cercano di risparmiare più che possono, facendosi fare per esempio diversi preventivi da meccanici diversi, così come cercare la polizza migliore e così via.

A tal proposito, volete sapere qual è il sistema legale per pagare meno l’assicurazione RC Auto? Il rimedio ce l’avete direttamente in casa, in questo modo passerete dall’ultima classe di merito alla prima in pochi istanti.

I vari tipi di assicurazione RC Auto

Oggi giorno di compagnie per attivare la vostra polizza di assicurazione RC Auto ce ne sono parecchie, così come la competizione è alle stelle. I prezzi sono svariati, soprattutto se optate per le compagnie online o quelle attivabili negli uffici fisici. Prima di attivare una polizza però, fareste meglio a verificare in primis, l’affidabilità della compagnia e poi le varie coperture previste.

Diffidate infatti dalle polizze troppo economiche, in quanto molte volte il prezzo che vi viene indicato è quello base, il quale poi cresce, aggiungendo le varie opzioni, come per esempio la tutela legale, i massimali e così via. Per questo fareste meglio a informarvi correttamente su tutte le clausole inerenti.

Come pagare meno l’assicurazione

Voi lo sapevate che esiste un metodo per pagare meno l’assicurazione RC Auto? La soluzione ce l’avete in casa, grazie alla legge Bersani (n. 40 del 2/4/2007), grazie alla quale, per i componenti di uno stesso nucleo familiare che hanno la necessità di assicurare un secondo veicolo (per esempio l’auto dei figli), potranno usufruire della stessa classe di merito bonus malus di un’altra già maturata.

Ovviamente per poter usufruire di questa agevolazione bisogna far parte dello stesso nucleo familiare convivente, l’assicurazione deve essere in corso e possono beneficiare della medesima classe di merito non soltanto le auto, ma anche le moto o comunque veicoli di classe diversa. Chiedete espressamente alla vostra agenzia assicurativa di fornirvi tutte le clausole necessarie per poter usufruire di questa concessione e soprattutto quali sono i documenti che vi servono, in modo da arrivare già preparati, per attivare immediatamente la polizza in questione.