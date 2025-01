Nuove telecamere, ora multano anche se rispetti tutti i limiti | Valanghe di ricorsi saranno inutili

Le nuove telecamere ti multano anche nel caso in cui rispetti tutti i limiti, i ricorsi non serviranno proprio a nulla.

Continuano a creare problemi agli automobilisti indisciplinati, tutti i mezzi di controllo che sono stati messi in atto a seguito della modifica del codice della strada. Come se non bastassero il gran numero di posti di blocco che sono stati organizzati per controllare il comportamenti in strada, ci mettono lo zampino anche le nuove telecamere di ultima tecnologia.

Il controllo sulle strade si sta facendo sempre più stringenti, al fine di riuscire a colpire tutti coloro che non rispettando le regole mettono a rischio se stessi e gli altri.

Ovviamente non avrebbe avuto senso la netta modifica per le regole stradali, senza la possibilità di procedere con controlli più stringenti, con sanzioni che andranno a colpire tutti coloro che in un qualsiasi modo non rispetteranno la normativa.

Il vero problema è che attualmente le nuove telecamere che sono state piazzate in strada, possono multare gli automobilisti anche se rispettano le regole.

Le nuove telecamere sono un vero incubo

Il nome di queste nuove telecamere che sono diventate il vero e proprio incubo degli automobilisti è TruCam. Nello specifico si tratta di un dispositivo telelaser in grado di abbinare la tecnologia del rilevamento laser della velocità con una fotocamera in alta risoluzione. Proprio questo sarà il metodo con cui sarà possibile scovare facilmente l’indisciplinato di turno e quindi sanzionarlo.

Quelle che verranno registrate saranno immagini un video a lunga distanza che può controllare ogni movimento dell’automobilista fin da 1200 m. Ovviamente la telecamera grazie alle sue funzionalità ad alta tecnologia sarà in grado di funzionare perfettamente anche nel caso in cui vi siano delle condizioni meteo avverse. Un funzionamento che potrebbe mettere in sede difficoltà tutti coloro che si mettono al volante quotidianamente.

Ecco cosa rilevano le novelle TruCam

Le nuovissime telecamere che vengono utilizzate dalle forze dell’ordine per il controllo sulle strade è quindi in grado di colpire gli automobilisti a distanza, questo si traduce nella possibilità di controllare il comportamento di chi è al volante e rilevare chi non indossa le cinture di sicurezza, o chi utilizza lo smartphone alla guida.

Quindi a essere causa di sanzione non sarà solo l’eccesso di velocità, ma anche altri comportamenti per i quali con le nuove regole sono sanzionati in maniera molto più severamente, per questo si richiede attenzione da parte degli automobilisti.