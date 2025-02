FIAT la regala, la Panda 9.900€ solo fino a febbraio: prendi appuntamento in concessionaria o te la scordi

La Fiat Panda, l’utilitaria più amata dagli italiani, è in promozione a 9.900€ fino alla fine di febbraio

Febbraio è un’occasione unica per acquistare una vettura spaziosa, pratica e versatile ad un prezzo imbattibile come la nuova Fiat Panda.

Il successo della Panda in Italia è confermato anche nel 2024, con una crescita delle immatricolazioni del 14,9% rispetto all’anno precedente. Questo dato testimonia l’apprezzamento degli italiani per questo modello, capace di rinnovarsi nel tempo e di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di automobilisti.

La speciale promozione di Febbraio è valida per la Fiat Panda 1.0 70cv Hybrid e prevede uno sconto complessivo di 6.000€ su un prezzo di listino di 15.950 euro. L’offerta è valida solo per vetture in pronta consegna ed immatricolazione entro il 25 febbraio 2025.

Per usufruire dell’offerta, è necessario recarsi presso una concessionaria Fiat entro il 28 febbraio 2025 e richiedere un preventivo.

Perché scegliere la Fiat Panda

La Fiat Panda è da anni l’auto più venduta in Italia, e i motivi sono tanti. Un’auto robusta e affidabile, con una lunga storia di successi alle spalle. La Fiat Panda è la compagna ideale per la città, grazie alle sue dimensioni compatte, alla sua agilità e ai suoi bassi consumi. La versione Hybrid, inoltre, offre un ulteriore vantaggio in termini di efficienza e rispetto per l’ambiente.

Le sue dimensioni compatte la rendono perfetta per muoversi agilmente nel traffico cittadino e parcheggiare facilmente. Nonostante le dimensioni esterne contenute, offre un abitacolo spazioso e confortevole, in grado di ospitare comodamente quattro persone. Altra caratteristica molto apprezzata di Fiat Panda è la versatilità che la premia per la guida in città ma anche sui viaggi più lunghi, grazie alla sua buona tenuta di strada e ai consumi contenuti. In ultima istanza troviamo il prezzo: grazie all’offerta speciale Febbraio 2025, la Panda è ancora più conveniente.

Dettagli dell’offerta

L’offerta è valida sulla Panda 1.0 70cv Hybrid e prevede uno sconto di 4.500€ in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 3, più un ulteriore sconto di 1.500€ con finanziamento Stellantis Financial Services. L’importo totale del credito è di 10.319€, con un anticipo di 0€ e una durata di 36 mesi. Il TAN fisso è dell’8,75% e il TAEG del 12,72%.

Il finanziamento prevede un anticipo di zero euro, 35 rate da 138 e rata finale da 8.522 euro. Per usufruire della promozione, è necessario recarsi presso una concessionaria Fiat e prendere appuntamento per un preventivo. In alternativa, è possibile contattare la concessionaria telefonicamente o tramite email. L’offerta è soggetta a limitazioni e potrebbe variare a seconda della concessionaria.