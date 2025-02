Assicurazione, arrivano le polize gratis se fai questa sottoscrizione: hanno capito che non avevamo più soldi

Arrivano le polizze assicurative completamente gratis, se sottoscrivi in questo modo ecco la promozione che non puoi farti sfuggire.

Anche il costo delle assicurazioni è aumentato in maniera veramente spropositata. La polizza RC auto è una delle spese fisse che ogni automobilista deve sostenere tutti gli anni, qualcuno decide di pagarla annualmente, altri invece semestralmente, quello che è certo è che, chi si trova di fronte a un rinnovo, avrà una bruttissima sorpresa.

Gli assicuratori ci dicono che in alcuni casi l’aumento del costo della polizza auto ha addirittura portato il costo al 100% in più; un vero fardello per tutti gli automobilisti.

Chiunque debba mantenere un veicolo su strada, si trova quindi a dover far fronte a una spesa piuttosto pesante, questo ovviamente ha spinto le stesse compagnia assicurative a cercare delle soluzioni che rendessero la spesa più sostenibile per tutti. In tale ottica vi sono state delle importanti novità.

Una prospettiva interessante è quella che permetterebbe di avere la polizza assicurativa completamente gratuita, solo con una semplice sottoscrizione. Un’opportunità che è stata pensata per coloro che si trovano in grande difficoltà economica e che non possono fare a meno della propria macchina.

Una strategia vincente per risparmiare sulle assicurazioni

La polizza RC auto è un costo che l’automobilista deve sostenere obbligatoriamente e trovare dei modi per risparmiare si rivela essere l’obiettivo di tutti gli automobilisti. Alcune società hanno deciso di introdurre dei sistemi innovativi per quello che riguarda la tariffazione che si basano sul reale utilizzo del veicolo. Ma la possibilità di cui si sta qui parlando è ben diversa considerando che quello che si mette sul piatto è una copertura gratuita, che viene concessa grazie a un’offerta commerciale che potrebbe cambiare radicalmente la carte in tavola.

Quello che in buona sostanza si vuole è riuscire ad incentivare le vendite con un aiuto veramente concreto agli automobilisti. Ma per poterne beneficiare occorre anche conoscere qual è il reale funzionamento di questa imperdibile offerta.

Un’auto con assicurazione gratuita: il sogno diventa realtà

L’offerta di cui si sta parlando riguarda chi decide di acquistare un veicolo aderendo a una specifica promozione. La società che ha pensato a questa iniziativa, ha anche creato una formula molto interessante. Quello che si potrà quindi avere è una copertura completa senza dover sborsare nulla. Non si tratta però di una semplicissima polizza assicurativa con una copertura per danni eventuali. La polizza coprirebbe furto e incendio che comunque è estremamente conveniente.

Nel caso in cui si dovessero verificare casi di furto o incendio totale, il cliente potrà avere la sostituzione con una vettura completamente nuova. Una promozione di cui si può beneficiare per un periodo molto ridotto, senza alcuna complicazione burocratica, né documenti aggiuntivi. Una vera svolta concessa da EMC Norisk.