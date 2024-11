Schiuma da barba, la bomboletta magica che dovresti avere sempre in auto | È il tuo alleato per l’inverno

In pochi lo sanno, ma la schiuma da barba dovreste portarla sempre con voi in auto, in quanto quella bomboletta è un ottimo alleato per contrastare l’inverno.

Tenere l’auto pulita è un ottimo metodo per proteggerla il più a lungo possibile dai danni da usura. In merito all’esterno, sappiate che ci sono molti agenti corrosivi nell’ambiente che vi circonda, che potrebbero far sbiadire e anche staccare pezzi di carrozzeria, come per esempio le feci degli uccelli. Lavandola quindi quotidianamente con gli appositi prodotti eliminerete tutti i residui.

Per gli interni il discorso è pressoché identico, in quanto senza una buona pulizia, i tessuti potrebbero macchiarsi e anche le parti in plastica danneggiarsi. Insomma, un’automobile per durare deve ricevere una costante manutenzione, bisogna dunque prendersene cura.

Ecco perché oggi vogliamo svelarvi un trucco che vi migliorerà la giornata. Vi basterà portarvi dietro una bomboletta di schiuma da barba e il gioco è fatto. Diventerà un ottimo alleato per l’inverno.

La pulizia dell’automobile

Come dicevamo, pulire con costanza la vostra automobile, sia gli interni che gli esterni, vi aiuterà a farla durare sicuramente di più, per quanto riguarda l’aspetto dei vari componenti. In merito a questo, potrete decidere se lavarla voi, utilizzando i detersivi fai da te o quelli che trovate in commercio e ancora quelli disponibili negli autolavaggi o affidarvi direttamente al personale addetto.

A prescindere dalla vostra scelta, è fondamentale utilizzare sempre prodotti compatibili con la vostra auto e con i materiali presenti. Se avete per esempio i sedili in pelle, non tutti i detersivi potranno essere usati, anche perché qualcuno potrebbe macchiare o lasciare opaca la seduta.

La schiuma da barba come alleato nella pulizia

Premesso che in commercio esistono molti prodotti che rilasciano lo stesso servizio, nel caso voleste optare per un metodo fai da te e sicuramente meno dispendioso, non dovrete fare altro che procurarvi una bomboletta di schiuma da barba e due panni in microfibra. Prendete la schiuma e versatene una giusta quantità sul panno e passatela bene su tutta la superficie interna del vostro parabrezza.

Prendete poi l’altro panno pulito e semplicemente togliete lo strato in eccesso. Non dovrà mai essere bagnato, in quanto con l’acqua, lo strato protettivo che serve per prevenire l’appannamento non si potrà creare. Come potrete vedere quindi, il vostro vetro sarà perfettamente pulito e per qualche giorno anche quel fastidioso effetto simile alla nebbia che si crea in auto in inverno, non si formerà. Ripetete questo trucchetto ogni volta che vedete che il vetro comincia ad appannarsi di nuovo e avrete risolto tutti i vostri problemi.