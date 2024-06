Scheckter parla di Leclerc: “Da Monaco non me lo aspettavo”

Charles Leclerc ha talento e si sa, ma sentirselo dire da un pilota di vecchia guardia, in più anche campione del mondo, come Scheckter, è ancora meglio

È il campione del mondo Jody Schckter a parlare a proposito della vittoria di Charles Leclerc a Monaco. La vittoria è arrivata piano, in punta di piedi ma richiesta, bussando alla porta ripetutamente e oggi sembra scontato specificare il talento del pilota monegasco. Per Scheckter, Leclerc può essere paragonato a Federer, campione del tennis. “È un ragazzo con molto stile e talento” afferma, confermando in realtà quello che pensano in molti.

A oggi il numero 16 è sotto l’occhio di bue vista la sua vittoria nella gara di casa. Dopo quasi due anni senza salire sulla cima del podio, questa vittoria è pari a qualcosa di più grande. Un momento storico, potrebbe essere definito. Il paragone con Federer non è superficiale: anche se sono di due generazioni diverse e di due sport anche completamente diversi, il monegasco e lo svizzero hanno in comune lo stile e il talento.

Da Monaco alla vetta del podio

“Quando gli hanno consegnato il trofeo ho pensato subito che potesse essere il Roger Federer della Formula 1. Allo stesso tempo, trovo incredibile che un pilota così forte sia di Monaco, anche se ho vissuto lì per 18 anni, era qualcosa che non mi aspettavo”, ha commentato Scheckter in un’intervista. In vista del 2025, Leclerc avrà un compagno di squadra diverso.

Lewis Hamilton sarà il secondo campione del mondo che il monegasco avrà dall’altra parte del garage, molto diverso dal primo, che era Sebastian Vettel. Un duo sicuramente di livello, chissà che non si scontrino in pista. “A Hamilton, con la firma per la Scuderia, è andata meglio che a loro. Ora si ritrova un pilota –e lo sa ndr. – molto forte come compagno di squadra. È una stagione che non vedo l’ora di vedere”, ha detto per concludere e noi non possiamo far altro che appoggiarlo.