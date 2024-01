Scanes: “Verstappen? Una persona onesta e leale”

Bradley Scanes svela le ragioni dietro alla supremazia in pista di Max Verstappen

Scanes è ben a conoscenza dell’odierna supremazia della Red Bull guidata da Max Verstappen. Il fisioterapista e Performance Coach, però, non sarà più al fianco dell’attuale Campione del mondo nella stagione 2024 di Formula 1. Un addio non certo inaspettato, visto il post di saluto pubblicato dal britannico su Instagram lo scorso novembre. Un post in cui è riassunto il rapporto che lega, ormai da tempo, il pilota olandese e il suo, ormai ex, allenatore. Con l’olandese sin dal 2019, Scanes ha deciso di terminare la sua esperienza al fianco di Verstappen per dedicare più tempo alla famiglia. Questo però non senza dedicare, ancora oggi, solo parole di elogio per il pilota della Red Bull.

L’attitudine è fondamentale

Non sempre Scanes è stato a conoscenza di chi fosse Verstappen. E, tantomeno, avrebbe mai potuto immaginare della supremazia che quest’ultimo avrebbe esercitato in Formula 1. Ma dopo essere stato al fianco dell’olandese per quattro anni e tre titoli mondiali, il fisioterapista non esita a elogiare il Campione in ogni suo aspetto. In gara, e non. Perché, come ammesso dallo stesso Scanes, è difficile non conoscersi bene dopo tanto tempo trascorso insieme.

Quando si fa riferimento alla Formula 1, tante sono le caratteristiche da prendere in considerazione per descrivere le capacità dei piloti. E, come specificato anche dal sito SoyMotor.com, l’aspetto fisico è una delle variabili più importanti da tenere in considerazione. Ma non l’unica fondamentale per ottenere i traguardi tanto desiderati da ogni team. Stando alle parole dell’ex allenatore Red Bull, infatti, il segreto sta tutto nell’attitudine del pilota, ma anche nel suo rapporto con coloro che gli stanno vicino. Gli altri membri della squadra.

Ed è proprio grazie a queste caratteristiche che Max Verstappen continua a dominare con la sua monoposto. “È una persona onesta e diretta, affidabile e leale. Questo definisce la famiglia Verstappen e il gruppo che la circonda“, ci ha tenuto a puntualizzare Bradley Scanes al podcast The Red Flags. “Tutti dicono che gli olandesi siano molto diretti, ma negli sport d’elite devi essere aperto e onesto con gli altri. Quindi ero già abituato a ciò“. Nonostante il suo allontanamento, dunque, il rapporto tra Scanes e il pilota olandese non è cambiato.

Martina Romeo