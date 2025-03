Scambio Hamilton-Leclerc, la bomba che Vasseur ha cercato di nascondere | La trattativa segreta è già iniziata

La bomba che doveva essere nascosta è scoppiata, è scambio Hamilton-Leclerc, la trattativa segreta che nessuno doveva sapere.

Grande fermento nel mondo della Formula 1, questa nuova stagione che a breve vedrà la prima partenza, promette numerose novità, alcune delle quali sono fonte di una grande curiosità da parte di tutti. Gli occhi sono tutti puntati sulla Ferrari e sul suo nuovissimo pilota Lewis Hamilton.

Lui che ha già vinto il titolo mondiale per ben 7 volte, ha il compito di portare la scuderia di Maranello di nuovo alla vittoria, dopo aver lasciato la Mercedes, dove ha corso per molti anni. Insomma, il sogno è l’ottavo titolo mondiale, Ferrari spera che sia proprio a bordo della rossa.

Un colpo, quello messo a segno dal cavallino rampante, che fa tremare i paddock e che ha cambiato radicalmente le dinamiche della Formula Uno. Una mossa rivoluzionaria, dietro alla quale ci sarebbe però, una trattativa inattesa.

Frédéric Vasseur, attuale team principal della Ferrari, in questa operazione ha avuto un ruolo molto importante, tessendo una fitta tela di trattative che hanno portato il pilota inglese nei box della rossa più famosa del mondo dei motori. Ma la sola firma del contratto da parte del buon Hamilton non sembra essere l’unico punto saliente, sembra che qualcosa ancora bolla in pentola.

I segnali di un’altra trattativa segreta

I media si sono fermati in maniera quasi esclusiva su quello che è l’arrivo di Hamilton in Ferrari, ma dietro le quinte, le pedine che stanno avendo un ruolo veramente cruciale sono altre. I tifosi della Rossa si interrogano su quale sarà il ruolo di Charles Leclerc, pilota di punta e simbolo del team, almeno fino alla scorsa stagione, inizialmente si pensava che i due campioni riuscissero a convivere pacificamente, invece sembra che ci siano ipotesi veramente sconvolgenti dietro a tutto questo, ovvero la possibilità di uno scambio tra i piloti.

L’arrivo dell’inglese potrebbe rompere gli equilibri interni alla squadra e il monegasco da diversi anni cerca di diventare l’unico leader della Rossa. Facile immaginare poi, che Lewis non sia di certo incline a voler essere il secondo pilota della scuderia e per questo motivo potrebbero esserci delle vere e proprie battaglie interni. E se Leclerc passasse in quel di Mercedes?

Vasseur e la verità nascosta

A rivelare tutta la verità è stato proprio Frédéric Vasseur, che fino a questo momento ha mantenuto il massimo riserbo a riguardo. Quello che è venuto fuori dalle sue parole è che la trattativa è andata ben oltre a quello che è possibile immaginare e si era pensato addirittura a uno scambio. Il dialogo tra le scuderie, quindi, non si sarebbe fermato al solo arrivo di Hamilton a Maranello, ma ci sarebbe stato un piano segreto che avrebbe portato Leclerc in Mercedes nel 2026.

La strategia però, è stata tenuta nascosta, per evitare che il team subisse una destabilizzazione. Al momento non è chiaro se effettivamente la trattativa verrà portata a termine, quello che è certo è che entrambe i piloti ad essere i secondi non ci stanno di sicuro e i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo.