48.000€ per parcheggiare, adesso il Governo ti paga per nascondere la tua auto: se fai domanda oggi ti danno i soldi

Basta con la fila di automobili sui marciapiede davanti a casa: da oggi strade libere e tasche piene per tutti.

Muoversi in auto, oggi, è diventata un’impresa. Tra traffico in tilt ad ogni ora del giorno e la difficoltà nel trovare un parcheggio la pazienza dei guidatori è messa sempre più a dura prova.

Sono sempre di più le persone che tendono a usare i mezzi pubblici anche per andare al lavoro non solo nelle grandi città, dove da sempre tra limitazioni e jam capita l’auto di proprietà rischia di diventare quasi superflua.

Avverbio d’uopo, perché ovviamente al giorno d’oggi non possedere un mezzo per spostarsi autonomamente rischia di tagliare fuori sotto diversi aspetti, ma anche alla luce del costo della benzina è inevitabile farsi due conti.

Non è raro così che i box restino chiusi anche per diversi giorni alla settimana, se si ha la fortuna di avere un lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici, con magari nelle vicinanze posti per approvvigionarsi dei beni di prima necessità.

Il box auto diventa un affare: è arrivata la svolta che libera i posti auto

Già, il box. Quello del caro, vecchio garage è un tema scottante e delicato per chi non ha la fortuna di avere una “scatola” in cui tenere al riparo il proprio mezzo. O magari non ce l’ha più, avendo deciso incautamente di disfarsene.

Un box dà valore al proprio immobile ed è di estrema comodità in particolare durante l’inverno e allora la bella notizia per l’anno iniziato da poche settimane è arrivata dal Governo. Da oggi, infatti, “nascondere” la propria auto porta vantaggi su tutta la linea. Strade più sgombre, più parcheggi liberi. E soprattutto più soldi nelle tasche dei cittadini…

‘Nascondere’ la propria auto conviene: il Governo ti paga per parcheggiare

Proprio così, perché la costruzione o l’acquisto di un box auto legato all’abitazione principale consente di accedere, nel 2025, a un bonus consistente in una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute. Il limite massimo di spesa è stato fissato in 96.000 euro, ciò significa che il rimborso massimo ottenibile è di 48.000 euro, suddiviso in dieci rate annuali di pari importo. La detrazione è valida esclusivamente per box di nuova costruzione.

In un quadro generale di “sparizione” di parecchie detrazioni quella legata al box auto resta una delle poche ancora attive, permettendo tra l’altro di scegliere tra la cessione del credito e lo sconto in fattura, opzioni che semplificano l’accesso all’incentivo. Per usufruire della detrazione fiscale sarà necessario presentare il documento che attesti l’atto di acquisto o il preliminare di vendita e la dichiarazione del costruttore con il dettaglio dei costi di costruzione sostenuti, oltre alla copia dei bonifici bancari o postali relativi ai pagamenti effettuati.