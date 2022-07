Scalabroni: “Ferrari deve prendere una decisione”

L’ex designer Ferrari, Enrique Scalabroni, dice la sua sulla situazione all’interno della Scuderia. E’ necessario prendere una scelta su chi debba essere il pilota numero uno per tornare a vincere

Non è certo un argomento nuovo quest’anno quello evidenziato da Scalabroni nelle sue recenti dichiarazioni. L’argentino – noto volto nei paddock di Formula 1 avendo lavorato per anni con team di rilievo come Williams, Ferrari e Lotus – ha infatti voluto sottolineare come Ferrari debba necessariamente fare una scelta, arrivati a questo punto della stagione, su chi debba essere il pilota numero uno.

E per farlo, basta guardare la classifica. Non ci vuole un genio per capire che l’unico papabile a raggiungere Max sia Charles. Nulla togliere a Sainz, che tanto di buono ha comunque dimostrato nell’arco della stagione, sfortuna permettendo. Però, vedendo la già difficile situazione del monegasco, che si trova a -38, Scalabroni è convinto che l’attuale politica Ferrari di lasciare i due combattere come nulla fosse, non sia la strada giusta da prendere.

Scalabroni: “Ferrari non deve ripetere l’errore di Williams”

“Ferrari deve prendere una decisione. Deve dare un ruolo di pilota numero uno e di numero due, se vuole avere una speranza nella battaglia con Max. A questo livello, con tutti quei punti di svantaggio, non ha senso perdere tempo lasciando lottare tra loro i due piloti.” – ha dichiarato l’argentino. “Non importa quale sia il nome, se Charles o Sainz – anche se mi sembra chiaro chi debba essere chi. Non è una questione di singolo pilota, ma di team come collettività“.

“La Scuderia italiana non può permettersi di fare come fece Williams con Nigel Mansell e Nelson Piquet, per esempio. L’atteggiamento di Ferrari, che pare voler ignorare questa cosa, è sbagliato. Devono prendere una decisione, ed al più presto. Si devono focalizzare maggiormente su un pilota, se vogliono vincere“. Anche se non cita mai direttamente Charles Leclerc, tra le linee anche Scalabroni fa intendere che debba essere lui l’uomo su cui puntare.

“Appare logico che quello messo meglio in classifica, con più punti, e che ha meno problemi sia indicato ad essere il pilota numero uno. Ciò che però voglio sottolineare, è che si tratta sempre e comunque del bene del team Ferrari, che dopo un digiuno così ampio, deve dare una svolte a tornare a vincere“. Le parole di Scalabroni sicuramente si rispecchiano nel pensiero di tanti tifosi e non solo, ma a quanto pare Ferrari non pare indicata a prendere una decisione così netta e passare come – per esempio – il team Red Bull, che pur di far vincere Max, preferiscono affossare il loro secondo pilota. Idee diverse, strategia diverse, chi la spunterà alla fine?