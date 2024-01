Ecclestone su Hamilton: “L’ottavo titolo farebbe la storia”

Secondo Bernie Ecclestone, l’ottavo titolo di Hamilton potrebbe scrivere la storia all’interno della Formula 1

A quasi 39 anni di età il pilota inglese della Mercedes spera che la stagione 2024 sia quella “giusta”. Quando parliamo di “giusta” intendiamo con essa, l’arrivo dell’ottavo titolo. Tuttavia, non è una cosa del tutto scontata. Perché dopo la clamorosa chiusura della stagione 2021, la Mercedes non è stata più in grado di dare al pilota una macchina sufficientemente valida per vincere il campionato. Tuttavia, ad oggi Bernie Ecclestone spera che Hamilton possa trovare il giusto feeling che gli permetta di vincere l’ottavo titolo nel 2024.

“Spero che Hamilton vinca l’ottavo titolo prima di ritirarsi. Se ci riesce, farebbe la storia. Può essere il caso, che quando le generazioni più vecchie stanno facendo dichiarazioni, ci sono persone che sono d’accordo con loro. Se a lui non piacciono quelle parole, è perché stanno occupando uno spazio che lui, in condizioni normali, avrebbe. È sbagliato, completamente sbagliato, quell’idea di permettere ai piloti di rivendicare le cose prima delle gare, sono molto contrario”.

Successivamente, Bernie Ecclestone prosegue l’intervista, parlando del talento dell’olandese della Red Bull messo a confronto con le vecchie generazioni. Evidenziando in particolare modo un analogia con Michael Schumacher. “Max ha un po’ di Schumacher dentro di lui, ma non è così spietato in pista come lo era Michael ai suoi tempi. Era un pilota che non pensava mai di fare alcun tipo di concessione“. Infine, il britannico fa una riflessione tra le nuove e le vecchie generazioni, menzionando e ricordando la rivalità tra Verstappen e Hamilton, e come i due piloti abbiano la capacità di muoversi in modo completamente diverso in pista.