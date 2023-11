Sargeant: addio o riconferma in Williams?

James Vowles, si aspetta una decisione sul futuro di Logan Sargeant in Formula 1 entro le prossime settimane, una volta che avrà avuto un controllo finale dei dati sui progressi dell’americano

Sargeant è il favorito per assicurarsi la riconferma nel posto finale sulla griglia di F1 del 2024 con la Williams nonostante una stagione da rookie mista.

Anche ha mostrato segni di miglioramento della forma durante tutto l’anno e ha segnato un punto al GP degli Stati Uniti, ci sono stati anche alcuni errori degni di nota con grandi cadute. Ma la Williams è coerente nel ritenere che Sargeant ha bisogno di tempo per mettersi alla prova. Quindi gli è stato concesso il posto fino alla fine della stagione per dimostrare cosa poteva fare.

Sargeant sembra aver fatto abbastanza per convincere la Williams che vale la pena tenerlo.

Tuttavia, Vowles vuole fare un ultimo esame della stagione per avere un quadro completo della forma di Sargeant prima di impegnarsi con un nuovo contratto. L’americano ad oggi è uno dei rookie più promettenti, considerando anche la monoposto su cui corre

Alla domanda su quando sarà presa una decisione, Vowles ha detto: “A breve. Entro poche settimane. Fondamentalmente, volevo essere sicuro di vedere la fine della stagione e valutare tutte le opzioni.

Sono una persona che è stata molto chiara fin dall’inizio. Voglio valutare questo aspetto durante tutta la stagione, non durante una gara, per essere sicuro di prendere la decisione giusta per questa squadra e anche per il futuro di Logan.”

Vowles ha detto che mentre la Williams aveva altre opzioni disponibili, non c’erano “molti” candidati

“Voglio solo controllare ancora una volta un’intera stagione di dati e osservare i progressi, osservare gli errori, osservare i valori anomali, cercare la crescita e assicurarmi di essere sulla strada giusta“, ha aggiunto Vowles.

Intervenendo al Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso fine settimana, Sargeant ha affermato di non aver passato il tempo a preoccuparsi della situazione contrattuale per il prossimo anno.

Dato che Vowles era stato chiaro sul fatto che avrebbe aspettato fino a dopo la fine della stagione per fare una chiamata di riconferma a Sargeant. L’americano ha detto che sentiva che le cose stavano andando nella giusta direzione.

“Sento che dal punto di vista della guida, tutto è andato per il meglio” ha detto.

“E sì, sto solo cercando di fare il mio lavoro al meglio che posso. Penso che con come è andato ultimamente, non ci siano problemi.”