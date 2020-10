Sainz si dice divertito dai meme sulla Ferrari

Viste le attuali prestazioni della Ferrari, il passaggio di Carlos Sainz a Maranello ha scatenato le ilarità del web. Lo spagnolo si è detto molto divertito dalla fantasia di alcuni di questi meme

Le battute incentrate sul passaggio di Sainz alla Ferrari sono ormai all’ordine del giorno fin dall’inizio del campionato. La rossa non sta vivendo un’annata facile: le prestazioni della SF1000 sono deludenti e ben al di sotto delle aspettative, non solo dei tifosi, ma anche degli stessi uomini che hanno lavorato al progetto. Con il congelamento di numerose componenti la macchina del 2021 sarà molto simile a quella odierna, e le simpatiche vignette proposte dal web si basano proprio su un Carlos Sainz che si ritroverà a lottare con una SF1000bis.

Invece McLaren in vista del prossimo anno ha grandi possibilità di miglioramento. La MCL35 è di base una buona macchina il cui sviluppo a livello aerodinamico è ottimale, ma ciò che davvero potrà permettere di fare un salto di qualità è il cambiamento del motore. Infatti a partire dal prossimo anno il nuovo motorista del team di Woking sarà Mercedes, il suo attuale F1 M11 EQ Performance è il più potente della griglia ed in vista del 2021 sono possibili degli sviluppi . Tra l’altro McLaren ha ottenuto una deroga dalla FIA per l’adattamento del telaio (tra le parti congelate per il prossimo anno) al nuovo propulsore.

SAINZ: “LE PERSONE (…) TIRANO FUORI QUESTE IDEE DIVERTENTI. CI SOPRA RIDO ANCHE IO”

Alla domanda rivolta allo spagnolo su cosa pensasse dei meme sul suo futuro in Ferrari ha riposto (ad Autosport.com) dicendosi piuttosto divertito, ma ha aggiunto anche: “Non significa che abbiano torto o ragione, solo solo simpatiche. Immagino che sia quello che pretendono essere.” D’altronde Sainz si è sempre detto entusiasta del suo passaggio alla scuderia del cavallino, dove andrà ad affiancare Charles Leclerc. Ha tenuto a specificare però che finché rimarrà legato alla McLaren (fine 2020) il suo obbiettivo è quello di dare il massimo per aiutarli a conquistare il terzo posto costruttori.

Silvia Quaresima