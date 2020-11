Sainz: “Il 90% dei piloti non batterebbe Hamilton in Mercedes”

Carlos Sainz è convinto che pochi piloti riuscirebbero a sconfiggere Hamilton a parità di monoposto

All’inizio di questa stagione 2020, l’olandese Max Verstappen aveva parlato del campione britannico, affermando che il 90% dei piloti in griglia vincerebbe guidando la W11. Sainz, in un’intervista fatta da Motorsport-Total, ha ripreso le parole di Verstappen, puntualizzando però che questa enorme fetta di piloti, anche se alla guida di una Mercedes, non batterebbe comunque Hamilton.

“Sono d’accordo con Verstappen sul fatto che il 90% dei piloti in Formula 1 probabilmente vincerebbe alla guida della Mercedes. Chiunque potrebbe ottenere ottimi risultati sia in gara che in qualifica. Ma se si mettesse metà griglia contro Hamilton su una Mercedes, sono sicuro che il 90% di loro non lo batterebbe“, ha dichiarato Sainz a Motorsport-Total.

Prosegue lo spagnolo della McLaren: ”Questo descrive abbastanza bene quello che sta attualmente accadendo in Formula 1. È chiaro che Hamilton sia uno dei migliori, anche se ha la macchina migliore, la Mercedes. Il suo talento è amplificato dalle potenzialità della sua W11, ma di base, ha delle capacità davvero straordinarie”.

SAINZ AMMIRA HAMILTON

Continua, poi, Sainz: “Osservo molto attentamente come si comporta Hamilton sotto pressione. Vedo come riesce a padroneggiare così bene tutti i settori in Q3. Vedo come riesce ad ottenere la pole position senza apparente difficoltà, anche se ha solo un piccolo vantaggio sul compagno di squadra Bottas. È straordinario il lavoro che fa, e come è capace di migliorarsi di volta in volta”.

“In Austria, ad esempio, ha battuto Bottas di un secondo e mezzo sotto la pioggia. È davvero incredibile. È chiaro che Hamilton sa fare cose che non tutti sanno fare. Sa come gestire alla perfezione la sua monoposto. Indubbiamente è uno dei migliori piloti di tutti i tempi, e posso affermarlo pur non essendo il suo compagno di squadra”, afferma Sainz per concludere.