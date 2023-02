Sainz: “Ferrari vicina a Red Bull. Il gap è minimo”

Ferrari deve puntare al corpo a corpo con Red Bull

Carlos Sainz ha concluso la preseason con sensazioni positive. Dopo quanto visto nei test, ha ben chiaro che l’obiettivo della squadra è quello di essere il più vicino possibile alla Red Bull, soprattutto in rettilineo, e sottolinea di aver progredito nella giusta direzione per ridurre al minimo il gap.

La Red Bull ha concluso la preseason alla fine dell’anno 2022, come grande favorita. La squadra austriaca è stata molto costante, sia sul giro singolo che sul passo gara, ed è la squadra da battere.

Carlos Sainz ne è consapevole, e sebbene ricordi che dopo una preseason è difficile trarre conclusioni dai rivali, crede che la Ferrari si sia evoluta positivamente e spera di essere vicino alla Red Bull.

“Non conosco la power unit che usano, né l’esatto alettone posteriore rispetto a noi, ma sono abbastanza sicuro che abbiamo fatto dei passi nella giusta direzione”, ha spiegato il ferrarista in dichiarazioni pubblicate dal portale web Speedcafe.

L’Aston Martin è stata la sorpresa positiva della pre-stagione. Il team di Silverstone ha mostrato un grande passo avanti rispetto alle prestazioni della scorsa stagione e Pedro de la Rosa afferma che il ritmo di Alonso nella simulazione di gara è stato “incredibile”. Il consigliere Aston Martin non osa dire se saranno la terza squadra in griglia dopo i test, ma assicura che sono ambiziosi e puntano in alto.

“Parte dell’evoluzione della nostra macchina è anche quella di essere meno ‘drag’ e avvicinarsi alla Red Bull sui rettilinei“, ha detto Sainz. “Spero che possiamo essere vicini “, ha aggiunto.

Pertanto, Sainz sostiene che sarà fondamentale poter avvicinarsi in linea retta e sottolinea che è ancora difficile sapere chi avrà più velocità. “Saremo più veloci? Lo stesso? Riusciremo a lottare con loro in rettilineo? Non lo sappiamo ma il gap è minimo“, ha detto Sainz.

Per ora Sainz si è trovato bene con la SF-23 ed è contento del programma svolto in preseason. Ma, come ha spiegato il pilota di Madrid in un’intervista, nei test non si va al “limite” e la situazione reale si vedrà il prossimo fine settimana, al primo Gran Premio della stagione 2023 in Bahrain .