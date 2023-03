Russell su W14: “Sono fiducioso. Otterremo piú vittorie dello scorso anno”

La W14 ispira la fiduciosa di George Russell che ritiene che il team puó fare di meglio quest’anno grazie agli aggiornamenti previsti

Se Hamilton ha seri dubbi sulla W14 ritenendo che il team non lo abbia ascoltato per la realizzazione della nuova vettura, Russell appare fiducioso. Il britannico ritiene che con i giusti accorgimenti é possibile ottenere piú vittorie dello scorso anno. Ma avrá davvero ragione? L’inizio di stagione non é stato dei migliori per le frecce argento che hanno concluso il Gran Premio del Bahrain al quinto e al settimo posto.

Russell ritiene che il punto da cui il team parte é migliore dello scorso anno. “Penso che la cosa buona sia che non ci sono troppe gare all’inizio della stagione, questo ci dà un po’ di tempo per svilupparci nella galleria del vento e tornare in fabbrica per combattere quando arriverà il blocco principale delle gare [a partire dal Gran Premio dell’Azerbaijan a fine aprile]”, ha dichiarato il pilota britannico ai media, tra cui RacingNews365.com

💬 “Bahrain was painful but we have the people and the structure that can deliver. Even if we are on the backfoot we will never give up fighting.” pic.twitter.com/4Uf5rYrPzv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 11, 2023

Una vittoria con la W13, piú vittorie con la W14…?

Lo scorso anno la Mercedes ha avuto serie difficoltá nella gestione di alcuni problemi tra cui il porpoising e l’effetto suolo. Gran parte della stagione é stata dedicata proprio alla risoluzione di queste problematiche fino ad arrivare ad Austin. Un pacchetto di aggiornamenti negli Stati Uniti ha spinto la squadra in avanti, come ha dimostrato la prima vittoria di Russell in Brasile.

Per questo motivo il pilota britannico ritiene che se il team é riuscito a cambiare le cose e a vincere con la W13, sará possibile farlo anche con la W14. “Ora stiamo partendo da una base che è fondamentalmente molto meglio dello anno scorso. Quindi se siamo riusciti a ottenere una vittoria in gara lo scorso anno partendo da un punto così basso, non c’è motivo per cui non possiamo ottenere più vittorie“, ha poi concluso.

Inoltre, pare sia giá previsto un aggiornamento della vettura per Imola nel mese di maggio. Russell crede fortemente che il trend di sviluppo del 2022 sia un buon segno e che é possibile replicare quanto fatto anche nel 2023. Questo consentirebbe di scalare la classifica costruttori e, magari, avvicinarsi agli attuali campioni in carica…