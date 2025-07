Russell: rinnovo fino al 2027?

Mercedes punta sulla continuità: il futuro del team passa da Russell

George Russell e Mercedes stanno negoziando un rinnovo pluriennale che potrebbe estendere la permanenza del pilota britannico fino almeno al 2027. L’accordo, attualmente in fase avanzata secondo quanto riportato da Sky Sports F1, consoliderebbe la posizione di Russell all’interno della squadra tedesca, garantendogli un ruolo centrale anche nella nuova era tecnica della Formula 1 che partirà dal 2026.

L’attuale contratto di Russell scadrà alla fine della stagione 2025, ma entrambe le parti sono intenzionate a proseguire il rapporto per diversi anni ancora. La trattativa riguarda infatti un’estensione di almeno due stagioni, che potrebbe includere anche opzioni per il 2028. Secondo fonti britanniche, le discussioni stanno procedendo spedite, con l’ingaggio del pilota che potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di sterline annui.

Un pilastro per la nuova era tecnica del 2026

La scelta di prolungare l’impegno con Russell è strettamente legata ai piani di Mercedes per il nuovo ciclo tecnico che entrerà in vigore nel 2026. Toto Wolff, team principal della scuderia, ha più volte sottolineato l’importanza di avere una coppia di piloti stabile e già integrata nel team in vista di questo cambiamento epocale. In tal senso, l’obiettivo dichiarato è quello di affiancare Russell alla giovane promessa Andrea Kimi Antonelli, attualmente impegnato in Formula 2.

Wolff ha ribadito che Russell rappresenta un punto fermo del progetto Mercedes e che la squadra vuole costruire il futuro attorno a lui. La possibilità che George lasci la scuderia è stata definita “eccezionalmente improbabile” anche dallo stesso pilota, che ha ribadito la sua fiducia totale nel team e la sua volontà di restare a lungo.

L’ombra di Verstappen: Mercedes osserva, ma non forza la mano

Nonostante la fiducia in Russell, Mercedes continua a monitorare la situazione contrattuale di Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo è legato alla Red Bull fino al 2028, ma nel paddock si è parlato a lungo di clausole che potrebbero permettergli di liberarsi in anticipo. Tuttavia, le attuali prestazioni del team austriaco rendono improbabile un suo addio, e recenti dichiarazioni di Helmut Marko sembrano chiudere definitivamente la porta a un trasferimento a breve termine.

Verso un annuncio ufficiale

Le basi dell’accordo tra Russell e Mercedes sembrano già gettate. Mancano solo alcuni dettagli di natura contrattuale e legale, relativi principalmente ai diritti d’immagine e agli obblighi commerciali del pilota, prima di poter formalizzare tutto con un annuncio ufficiale.

Se confermato, il rinnovo rappresenterebbe un passo importante nella strategia di Mercedes per tornare a competere stabilmente per il titolo mondiale, puntando su talento, continuità e una visione di lungo termine.