Russell: “La Mercedes è fuori dalla lotta per il titolo se non riesce a risolvere i problemi”

Una Mercedes fuori dalla lotta per il mondiale di F1 2022, questo è quello che prevede George Russell per lui e per il compagno pluricampione Lewis Hamilton, a meno che non ci siano miglioramenti drastici

La Mercedes ci ha abituato ad essere tra i migliori se non la migliore dall’inizio dell’era ibrida, ma la stagione di F1 2022 nonché quella della rivoluzione e dei nuovi regolamenti e monoposto non è iniziata nel migliore dei modi, difatti della coppia britannica è la new entry George Russell che ha conquistato un numero di punti maggiore a Lewis Hamilton che ne ha collezionato solamente 16 punti.

Prima di ritornare a lottare per le posizioni di vertice il giovane britannico ha spiegato che ci potrebbero volere fino a otto gare, spiegando anche che il problema principale della W13 è la focena, di cui non sono ancora riusciti a sbarazzarsi. Fino a quando la squadra non riuscirà a risolvere questo problema non riuscirà a sbloccare il potenziale dell’auto: “Non siamo decisamente fuori gioco, ma se non troviamo dei miglioramenti, non c’è modo di lottare per questo campionato“.

“Non ci arrendiamo. Anche se continueremo così per le prossime cinque, sei, sette o otto gare , saremo comunque molto indietro e non c’è motivo per cui non possiamo cambiare le cose. Dobbiamo vedere come andranno le cose quando arriveremo a metà stagione. Tutto può cambiare. Non vedo alcun motivo per cui non possiamo fare nessun balzo in avanti. Siamo la terza squadra più veloce al momento e siamo più vicini al quarto che al secondo posto”.

A questo proposito si è espresso anche il team principal Toto Wolff, che ha sottolineato che quest’inizio travagliato li riporta con i piedi per terra: “Abbiamo avuto il lusso di far parte del gioco negli ultimi otto anni ed è estremamente doloroso non farne parte. Non ci riposeremo finché non torneremo in lotta. Non è divertente è un esercizio di umiltà e alla fine ci renderà forti, anche se per ora non è divertente”.