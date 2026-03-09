Russell e la partenza anticipata: cosa è successo in Australia

Una breve avanzata prima della partenza scatena il dibattito sul pilota Mercedes

Secondo alcune riprese diffuse sui social media, il vincitore del Gran Premio d’Australia, George Russell, avrebbe anticipato la partenza. In una ripresa effettuata dalle tribune, si vede la W17 del pilota britannico fare un leggero scatto in avanti, scatenando dibattiti e accuse sul web.

Did Russell jump the start? pic.twitter.com/OE1Prsuhc6 — Motorsport MP4 (@MotorsportMP4) March 8, 2026

Le regole della Formula 1, però, forniscono indicazioni chiare. Una possibile partenza anticipata è definita nel regolamento sportivo. L’articolo B5.11.1 recita: “Durante qualsiasi partenza da fermo o ripresa con partenza da fermo, tutte le vetture devono essere: a) Ferme nella posizione assegnata sulla griglia di partenza per il periodo successivo all’accensione della luce rossa e prima del segnale di partenza dato dallo spegnimento di tutte le luci rosse, come definito nell’articolo B5.7.1.

b) Sistemate nella posizione assegnata sulla griglia di partenza in modo tale che il transponder sia in grado di rilevare il momento in cui la vettura si è mossa per la prima volta dalla sua posizione in griglia dopo il segnale di partenza.

c) Sistemate nella posizione assegnata in griglia in modo tale che nessuna parte dell’area di contatto dei pneumatici anteriori si trovi al di fuori delle linee (anteriori e laterali) al momento del segnale di partenza.

A discrezione esclusiva dei commissari, verrà inflitta una penalità di 5 secondi, una penalità di 10 secondi, una penalità drive through o una penalità stop and go a qualsiasi pilota che si ritenga responsabile di aver violato il presente articolo”.

Le indagini relative alla partenza di Russell

Il leggero avanzamento di Russell prima della partenza nel Gran Premio d’Australia non costituisce una violazione del regolamento. Ai sensi della sezione a), dal momento in cui si accende la terza luce rossa, la monoposto è completamente ferma. Inoltre, dalle immagini diffuse non risulta che i suoi pneumatici anteriori abbiano superato le linee della casella di partenza come descritto nella sezione c). Il fatto che l’ala anteriore superi la casella di partenza non è rilevante ai sensi del regolamento. La conclusione più probabile è infatti che la partenza del pilota Mercedes sia regolare.

Le uniche indagini dei commissari relative alla fase di partenza hanno riguardato invece Franco Colapinto e Nico Hulkenberg. Colapinto ha ricevuto una penalità stop and go perché un membro del team ha toccato la vettura dopo il segnale dei 15 secondi. Hulkenberg non è riuscito a raggiungere la griglia di partenza con le proprie forze e avrebbe commesso una violazione del regolamento se avesse preso il via alla gara. Tuttavia, poiché Audi ha riportato la vettura dalla griglia di partenza alla corsia dei box, nel suo caso non si è verificata alcuna violazione.