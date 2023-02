Russell e la battaglia con Hamilton

Non più un rookie ma una certezza, George Russell si appresta a duellare con Lewis Hamilton anche in questa stagione

George Russell correrà per il secondo anno in Mercedes. Il pilota britannico ha dichiarato di avere ancora tanto da dover dimostrare in pista. Nonostante un 2022 difficile per le Frecce d’Argento, Russell ha sfoggiato grandi performance riuscendo a battere il sette volte campione del mondo. Nella scorsa stagione Russell ha concluso al quarto posto nel mondiale piloti, mentre Hamilton è arrivato sesto. Questo ha rappresentato una particolarità: era dal 2016 che Lewis non veniva battuto dal suo compagno di squadra, che allora era Nico Rosberg. La determinazione di Russell lo spinge ad alzare sempre di più l’asticella, il che fa ben sperare per tutto il team.

Parola chiave: migliorare

Russell, in una recente intervista parla così del suo compagno di squadra e della sua voglia di migliorarsi: “C’è sicuramente ancora margine di miglioramento e questo mi riempie di fiducia. Sento che ho ancora molto da dare. Devo migliorare nella gestione delle gomme, in questo Lewis è fantastico, massimizzare gli stint e ottenerne il massimo della performance. Avere Lewis come compagno è molto stimolante, vederne i suoi tratti e imparare sempre qualcosa. Mi sento come se fossi in una curva di apprendimento, piuttosto ripida in questo senso.”

Continuando con l’intervista, Russell ha analizzato le gare della scorsa stagione affermando di aver imparato molto: “Ripensando a quelle gare direi che ho imparato una grande lezione, a volte più ci provi e più spingi ma il risultato non è per forza migliore. Devi essere molto disciplinato con te stesso a volte nel tuo approccio. E’ come se facessi ogni giorno le distensioni in palestra sulla panca piana, prima o poi ti farai male. Non è il modo più efficiente per diventare più forti.”

Lorenzo Apuzzo