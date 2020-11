Rosberg: “Hamilton ha messo paura ai suoi avversari”

Il campione del mondo di F1 2016 Nico Rosberg, ha ammesso che le dichiarazioni di Lewis Hamilton quando ha detto: “Mi sento come se avessi appena iniziato” hanno spaventato i suoi rivali.

Sebbene Nico Rosberg sia stato l’unico pilota ad aver battuto Lewis Hamilton in pista, riconosce di essere sorpreso che qualcuno sia stato in grado di eguagliare il numero di titoli di Michael Schumacher, dichiarando a Sky:

“Nessuno avrebbe pensato che i titoli di Michael Schumacher sarebbero stati eguagliati o battuti, ma ora siamo arrivati a questo punto. Penso che non sia solo uno dei risultati migliori e di maggior success in Formula 1, ma anche uno dei più grandi nella storia di questo sport”.

LA PAURA

Oltretutto al pilota tedesco non è passata inosservata la frase che Lewis ha pronunciato dopo essere stato proclamato per la settima volta campione del mondo: “Sento che questo è solo l’inizio“, e crede che ciò:

“Spaventerà un po’ i suoi rivali. Per Bottas, Verstappen, Vettel o chiunque sia li, se dici che è solo l’inizio, mio Dio, come finirà? Sono curioso di vedere le sue prossime decisioni, quello che deciderà di fare visto che non ha ancora firmato un contratto per il prossimo anno”.

IL MIGLIORE?

Per concludere, l’ex pilota Mercedes ha ammesso di non avere il coraggio nello stabilire una possibile classifica e nominare il migliore pilota nella storia della Formula 1, tuttavia, condivide i quattro nomi che crede siano i migliori:

“Vorrei evidenziare Lewis, Senna, Fangio e Schumacher. Chi è il migliore? È quasi impossibile dirlo, ma ognuno di loro è stato semplicemente incredibile”.