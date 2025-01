Autogrill, entri per un’acqua da mezzo litro esci senza un euro | La nuova truffa della bottiglietta

Cosa vuol dire che all’autogrill bisogna fare attenzione alla truffa della bottiglietta? Per mezzo litro d’acqua ti ritrovi con il portafogli vuoto, senza neanche un euro.

Quando si guida per tanti km, è normale e anche doveroso, per un autista, fermarsi a rifocillarsi in autogrill. Anche solo per fare una passeggiata, ovviamente sempre in sicurezza, così come utilizzare la toilette, mangiare qualcosa o sgranchirsi per qualche minuto.

Molti cittadini, soprattutto se in procinto di raggiungere qualche meta turistica, in previsione delle spese che dovranno sostenere per quel viaggio di piacere, tendono a portarsi da casa il più possibile, dal panino, agli snack, perfino il caffè nel thermos, pur di risparmiare il più possibile.

Ma cosa succede se vi siete dimenticati o peggio ancora avete già finito, tutta la riserva d’acqua che avevate nel cofano? Ebbene, potreste incappare in quella che viene definita come la nuova truffa della bottiglietta. Per mezzo litro, sarete usciti dall’autogrill con il portafogli decisamente più leggero.

Meglio l’autogrill che la piazzola di sosta

A prescindere dai costi e dal discorso che tratteremo a breve, ogni guidatore responsabile, soprattutto se sta guidando da ore e ore per raggiungere magari l’altra estremità dell’Italia, dovrebbe necessariamente fermarsi per riposare. Meglio sempre mangiucchiare snack e mai cibi pesanti, in quanto la sonnolenza è un fattore tipico di quando si assumono cibi particolarmente lavorati e complessi. Così come dovreste distrarvi in modo da far riposare la mente da quell’attenzione continua che dovrete sostenere su strada.

Ebbene, qualora abbiate voglia di fare un riposino, è sempre meglio per la vostra incolumità e per quella dei passeggeri che viaggiano con voi, di fermarvi nelle aree sosta dell’autogrill, in modo da essere in zone non isolate e molto trafficate, per prevenire l’incontro con delinquenti e ladri. Per questo si sconsiglia vivamente, soprattutto di notte, di sostare nelle piazzole presenti in autostrada, magari isolate e anche con scarsa illuminazione.

La truffa della bottiglietta d’acqua

Chiudendo la questione della vostra sicurezza, vogliamo rispondere alla domanda di apertura, cioè, cosa succede se in assenza di acqua in macchina, dovreste recarvi all’autogrill per acquistare la bevanda vitale per la sopravvivenza di tutti gli essere viventi? Molti, dopo aver letto l’articolo riportato da today.it, hanno parlato di vera e propria truffa della bottiglietta.

In realtà è un aspetto che abbiamo constatato da sempre, cioè quello relativo ai prezzi decisamente più cari rispetto a quelli del supermercato, quando ci accingiamo a rifocillarci nell’area di ristoro. Come riportato dall’articolo: “Due euro e sessanta centesimi per una bottiglietta da 0,75 litri, liscia o frizzante che sia. Assurdo, considerando che stiamo parlando di un bene di prima necessità che in estate, su consiglio dei medici, consumiamo a litri…”. Con tanto di scontrino pubblicato, è palese intuire che se è il risparmio che cercate, fareste meglio a portarvi cibo e acqua da casa, non credete?