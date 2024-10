Rinnovo patente, la Cml ora chiede una prova di guida pratica | Uno su due a casa

Novità per il rinnovo patente la Commissione medica locale adesso vuole che ci si sottoponga alla prova pratica, in pochi riescono ad avere il documento.

La patente è l’unico documento in grado di attestare che ci si mette alla guida nelle piene capacità psicofisiche per non essere un pericolo per se stessi e per gli altri.

Le regole per quel che riguarda il conseguimento della patente e i seguenti rinnovi sono ben delineate all’interno del codice stradale, il quale prevede anche i casi in cui la patente viene ritirata l’automobilista che commette nell’infrazioni.

Attualmente è possibile conseguire la patente di guida al compimento del 18esimo anno, l’esame prevede una prova teorica e successivamente una pratica. Con la modifica del codice della strada, si prevede anche di intervenire proprio sulle modalità con cui la patente viene assegnata.

Le notizie a riguardo ci dicono che è possibile che si debba sostenere l’esame pratico ad ogni rinnovo.

La Cml pensa alla guida pratica per i rinnovi

Quindi, come accennato in precedenza in Italia è possibile conseguire la patente di guida a compimento di diciott’anni. Successivamente occorra provvedere al rinnovo della stessa, a distanza di tempo differenti a seconda dell’età dell’automobilista stesso. Dai 18 fino al compimento dei cinquant’anni è previsto che la patente venga rinnovata ogni 10 anni, successivamente il tempo si riduce a cinque anni, poi tre e in alcuni casi annualmente.ci sono poi specifici casi in cui per poter avere il rinnovo della propria patente, occorre sottoporsi al giudizio della commissione medica.

Quando si viene convocati a visita, vengono indicati anche alcune tasse bollettini che devono essere pagati per il rinnovo della patente. Il pagamento può avvenire attraverso il portale PagoPA, molto semplice da utilizzare.in genere il costo del rinnovo si aggira intorno ai 100 €. Generalmente occorre provvedere al rinnovo davanti alla commissione medica, in seguito a patologie o al subentrare di problematiche fisiche che potrebbero rendere difficile la guida della vettura.

La prova pratica, alcune volte è indispensabile

Ci sono alcune patologie, che non sono compatibili con la patente di guida. Per altre invece è possibile mettersi al volante, ma è importante provvedere a degli adattamenti alla vettura. Questo viene indicato dalla commissione medica stessa, che concede poi una patente speciale. Gli adattamenti potrebbero essere ad esempio quelli al volante, al cambio o ai vari comandi dell’automobile.

Nel caso in cui questi vengano richiesti, la commissione potrebbe richiedere una prova pratica di guida, da svolgere solo dopo aver preso confidenza con una nuova macchina e suoi accorgimenti.